IESS y BIESS investigan fraude: detectan funcionarios y IPs implicados en estafas

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su entidad bancaria (BIESS) indicaron, a través de un comunicado, que han identificado a dos funcionarios de nombres Carlos E. y Jessica A. que pudieron haber incumplido protocolos de seguridad en el uso de sus roles, tras varias denuncias de jubilados que aseguran haber sido víctimas de suplantación de identidad para sacar créditos quirografarios.

TE PUEDE INTERESAR La exportación de carne de ave crece en casi el 200 %

El pasado 10 de diciembre, casi un centenera de jubilados se plantaron en las afueras de la Caja del Seguro, en Guayaquil, para denunciar el descuento mensual que les hace el IESS a la pensión de varios de ellos, como cobro de préstamos quirografarios que jamás han solicitado. Son al menos 20 casos reportados y las cantidades de los préstamos llegan hasta los $30.000.

¿Qué se ha investigado hasta ahora?

Estafa a jubilados: denuncian suplantación de identidad en préstamos quirografarios Leer más

Sobre ello, en su comunicado, el IESS y BIESS informan que además de los sospechosos mencionados, han identificado 3 IPs (códigos únicos de cada equipo computador conectado a la red) y que como institución ya pusieron la denuncia ante la Fiscalía General. También indica que brindarán la información necesaria a las autoridades para continuar con la investigación.

Además, asegura que continúa su propia investigación a la interna y que dará seguimiento a los casos reportados y que establecerán las acciones correspondientes para precautelar los intereses de sus asegurados y beneficiarios.

“Los equipos técnicos se encuentran analizando posibles vulneraciones a las seguridades y acceso a las cuentas que se han denunciado como suplantación de identidad”, dice el documento.

Víctor Hugo Flores, médico cirujano jubilado de 72 años de edad es una de las víctimas. Él se enteró que tomaron sus datos y sus claves del IESS y lograron acceder a un préstamo de $ 25.000 por el que él está pagando ya dos meses de cuota. “Los adultos mayores somos susceptibles a estas estafas en línea”, lamentó.

Y es que los jubilados creen que estas estafas son muestra clara de que el sistema para préstamos en línea desde el BIESS no pensó en ellos, quienes, por una cuestión de generación, son los más apartados de la tecnología. “Yo vine al IESS a que me ayudaran con un quirografario y me mandaron a pedir ayuda a un cyber. Fui al cyber y ahí se quedaron con mis claves y sacaron el préstamo a mi nombre, no de $5.000 como pedía, sino de $14.000, pero solo recibí a mi cuenta los $5.000”, narró Nidia Castillo, de 78 años, otra perjudicada.

Mientras las autoridades toman una decisión, a los jubilados denunciantes se les seguirá descontando de su pensión, la cuota de las deudas que, reclaman, no han adquirido.

¿TE GUSTA EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ