¿Qué hay detrás de la caída de importaciones en Ecuador?

En el primer trimestre de 2024 caen las importaciones de Ecuador en un 9,3 %, según el Banco Central de Ecuador.

Una de las razones, que visualiza el analista económico Jorge Calderón, es que sigue la desaceleración de la economía que se vio en el último trimestre del 2023.

Es un punto de vista que comparta el economista Larry Yumibanda, quien manifestó que son cifras que el Banco Central de Ecuador ya había vaticinado. Pero a esto hay que sumar el pago del Impuesto del Valor Agregado al 15 % y los apagones, lo que ha generado que bajen las ventas y por lo tanto se reduce la producción. Es posible que esta situación no cambie en los siguientes meses, porque en abril de 2024 l variación del índice del precio para el productor está en 6 %, lo que significa que le cuesta más al empresario producir.

La caída de bienes de consumo son de 2,1 %; lo más fuerte en la bajada está en las materias primas que fue de 9,8 %. Dentro de este item el mayor descenso está en las materias primas para la industria (-11,3 %), lo que refuerza la hipótesis de que las empresas están produciendo menos, porque hay menos venta interna. En el caso de los bienes de capital la caída es de 6,8 %.

El economista Calderón detalló a Diario EXPRESO que hay otra hipótesis, que las empresas pararon las importaciones hasta que entre en vigencia el acuerdo comercial de China, ya que de este país Ecuador en el 2023 trajo 2.388,1 millones de dólares en productos importados desde este destino asiático.

En el primer trimestre de 2024 las exportaciones no petroleras registraron una reducción de -0,1 % y las exportaciones no petroleras no mineras aumentan 1 % respecto al mismo período del 2023, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El principal factor de esta disminución de exportaciones es la desaceleración de las exportaciones de camarón, y particularmente, las exportaciones de camarón hacia China, su principal mercado.

Las exportaciones de camarón han caído en 9 de los últimos 12 meses, acumulando una reducción de exportaciones del 19 % en el primer trimestre de 2024. El principal mercado de destino de las exportaciones de camarón sigue siendo China, sin embargo, durante el 2024, en enero, febrero y marzo la reducción de exportaciones de camarón hacia este destino ha registrado caídas de más del 30 %, siendo la más importante la del mes de marzo, en 57 %, lo que implica que las ventas fueron menos de la mitad que en marzo 2023, indicó Fedexpor.

Por otro lado, las exportaciones de banano y plátano también registran una caída en dos de los primeros tres meses del año 2024, con respecto a 2023.

Los cinco sectores que más incrementaron su valor exportado entre enero y marzo de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior son: cacao en grano, conservas de atún, derivados de cacao, preparaciones alimenticias de origen animal y brócoli.

En el caso del cacao fue por incremento del precio internacional del producto, la tonelada llegó a costar 12.000 dólares, porque los principales productores de África tuvieron problema de producción por el clima.

