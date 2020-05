Gremios de la principal oferta exportadora rechazan la imposición de más tributos

La aprobación del informe para el primer debate del Proyecto de Apoyo Humanitario enciende las alertas del sector productivo más representativo del país. La propuesta de obligar al sector empresarial a realizar una nueva contribución, para enfrentar los efectos del COVID-19, no es bienvenida por los representantes gremiales de la principal oferta exportadora (banano, camarón, cacao, atún y flores), porque alegan que estos sectores están atravesando serios problemas de liquidez y estabilidad para mantener las plazas de empleo.

En un oficio enviado, el pasado viernes 1 de mayo, a Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, los representantes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la Cámara Nacional de Acuacultura, la Asociación de Exportadores Cacaoteros (Anecacao) y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores ( Expoflores), manifiestan su preocupación por esta contribución a la que consideran como un tributo más.

"Oportunamente alertamos en el seno de la Comisión que usted preside, que las empresas del sector productivo exportador como sus trabajadores no se encuentran en la condición de soportar nuevas recargas tributarias que deterioren la competitividad de nuestra oferta exportable, ni la capacidad adquisitiva de los ciudadanos", señalan en el oficio que hicieron público esta noche, mientras el pleno del Legislativo desarrolla el primer debate del proyecto.

La nueva propuesta que se debate en la Asamblea no descarta la contribución ciudadana y el aporte del 5% que podrían hacer las empresas en base a las utilidades. Este sector rechaza el hecho de tener que hacer un nuevo pago. Recuerda que como resultado de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria aprobada a fines del año pasado, ya deben cancelar más de 70 millones de dólares durante los próximos meses, aun en tiempos de bajos ingresos e inestabilidad económica.

No más impuestos ! Con mucho sacrificio sostenemos 261,000 plazas de trabajo directas e indirectas que no vamos a poner en riesgo apoyando posturas contrarias a lo que el mundo entero está haciendo para aliviar la economía https://t.co/N6ynspDdqh — José Antonio Camposano C. (@jcamposanoc) May 2, 2020

Este tipo de planteamientos, agregan, "se desentiende del mínimo principio de no exportar impuestos para no encarecer nuestra producción exportable y evitar una mayor pérdida de mercados por falta de competitividad".

Según los dirigentes, el texto del proyecto propuesto por la Comisión no recoge las verdaderas necesidades del país para reactivar la estructura productiva e incentivar las exportaciones como medidas para precautelar el empleo y salvaguardar la dolarización. En consecuencia, dicen, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, junto con todas las cámaras y gremios, "no descartamos solicitar frontal y públicamente el archivo del texto elaborado por la Comisión si el proyecto de ley no garantiza que no se afectará la ciudadanía y a la liquidez del sector empresarial".

Estas industrias tienen un peso importante dentro de la economía. El año pasado, aportaron con más de $ 10.300 millones de ingresos vía exportación, según detallan las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).