Este 10 de febrero de 2022, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, presentó 20 clústers que son parte de la Estrategia Nacional de Competitividad.

Los clústers, dijo Prado, buscan fortalecer a los sectores y darles mayor competitividad a través del trabajo conjunto de los actores de cada uno de los segmentos, en conjunto con la academia, proveedores, medios de comunicación y el Gobierno.

"Nunca otro Yachay. Tenemos que trabajar con lo que ya existe para llevarlo al siguiente nivel y que esas estrategias vayan bien", dijo Prado.

El titular de la cartera de Estado señaló que se busca emular a países como Costa Rica, país en el que ha diversificado y fortalecido diversos sectores como el turismo, café o tecnología.

Prado señaló que los clústers que se han conformado sin gasto público y sin "caras" consultorías.

Los 20 clústers son:

Industria forestal

Industria de textil y moda

Café y elaborados

Plástico

Logístico

Tecnológico

Chocolate

Arroz

Bebidas alcohólicas

Oleaginosas y aceites

Industrias creativas

Industria láctea

Atún

Súper 'foods'

Innovación en salud

Financiero

Bananero

Desarrollo inmobiliario

Cáñamo industrial

Minería responsable

Según Prado, el antiguo modelo de innovación y competitividad estaba comandado por el Estado, lo cual no ha funcionado. Con las iniciativas clúster se busca crear una red, un ecosistema en cada sector. "No es un club privado en el que pagan para poder estar (...) No es un gremio o una asociación", añadió el ministro.