El Gobierno de Ecuador ratifica que exportó electricidad a Colombia

Funcionarios del Ministerio de Energía del vecino país señalaron a este Diario que una venta de energía no ha ocurrido

El Ministerio de Energía ratificó este 18 de febrero de 2025 que reanudó las exportaciones de electricidad hacia Colombia, tras ejecutar acciones como la recuperación y mantenimiento de centrales térmicas (que aportan más de 700 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional), la puesta en marcha de la central Toachi Pilatón (254 MW) después de 14 años de inactividad, la incorporación de soluciones de generación flotante y la administración adecuada de los embalses de las principales hidroeléctricas.

La respuesta de la cartera de Estado llegó tras una nota de EXPRESO en el que funcionarios del Ministerio de Energía de ese país aseguraron a este Diario que aquello no ha ocurrido al menos en los últimos dos años.

La mañana de este martes, en una entrevista con TC Televisión, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que Ecuador le está vendiendo a Colombia nuevamente cerca de 5 gigavatios (unos 5.000 megavatios).

No obstante, desde Colombia se mencionó que si bien hay una mínima entrega de energía al vecino país, esto no representa una venta. En días pasados, Ricardo Buitrón, consultor en temas energéticos, explicó a este Diario que se trata de una "compensación por estabilidad del sistema"; una medida técnica que se toma entre ambos países, más no el suministro de energía como tal.

Embalse supera el punto máximo

Además, el Ministerio de Energía señaló que de acuerdo con la información oficial, el embalse de Mazar alcanzó este 18 de febrero los 2154 metros sobre el nivel del mar, un metro por encima de su cota máxima, lo que contribuye a la operatividad de las centrales. El Operador Nacional de Electricidad- Cenace gestiona la generación eléctrica para cubrir la demanda interna y comercializar los excedentes con Colombia a través de los mecanismos bilaterales vigentes.

Las autoridades sostienen que estas exportaciones no afectan las reservas energéticas nacionales y que los embalses mantienen niveles óptimos de operación.

