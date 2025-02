Ecuador vende energía a Colombia, según Daniel Noboa: lo que se sabe

El Gobierno asegura que no habrá nuevos cortes de energía, por lo menos hasta 2026.

De acuerdo a lo que ha informado el presidente del país Daniel Noboa, en una entrevista televisiva, Ecuador, para este mes de febrero, no solo ya no está necesitando energía importada desde Colombia para cubrir su demanda, a nivel nacional, sino que además le está vendiendo energía a ese vecino país.

Te puede interesar Sin lluvias, "a Ecuador le hacen faltas más de 600 megavatios"

“Por todas las cosas que hemos estado haciendo durante el año pasado, estamos hasta vendiéndole electricidad a Colombia. Le estamos vendiendo 5 gigavatios de electricidad (GW)”, aseguró.

Según el presidente, esto se da porque las hidroeléctricas del país, que habían padecido por la fuerte sequía en 2024, actualmente se encuentran en óptimas condiciones, tras las lluvias de los últimos días y porque, además el Gobierno, aseguró, ha recuperado 500 megas de generación termoeléctrica, más 200 de la hidroeléctrica recuperada Toachi Pilatón y casi 400 más las 3 barcazas turcas.

Apagones: Daniel Noboa asegura que Ecuador "estará tranquilo" hasta el 2026 Leer más

“Eso la gente no sabe, no entiende, cómo así logramos venderle energía Colombia, porque se hizo gestión, se trabajó y logramos hoy en día tener un parque generador completo”, sostuvo el mandatario, a la vez que aseguró que, en Ecuador, al menos entre 2025 y 2026 no se presentarán problemas de energía.

El fantasma de los apagones sigue rondando

No obstante, el riesgo de que vuelva una crisis energética, por la que los ecuatorianos paguen, entre otras medidas, hasta con 14 horas de apagones, persiste, ya que, de acuerdo a lo que indican expertos a EXPRESO, Ecuador acostumbra a vender energía en épocas de lluvias. “También se vendió energía en febrero del año pasado y eso no es garantía. Siempre en época de lluvias pasa esto por los excedentes de los embalses”, indica la experta en generación energética Kattia Delgado.

Marcelo Cabrera, coordinador de la Maestría de Energías Renovables de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), también advierte que la demanda energética sigue superando la capacidad instalada, lo que podría generar nuevos cortes en los próximos meses. Aunque el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032 contempla 37 nuevas centrales, su ejecución es lenta, añade.

Pues señala el experto que este Plan Maestro de Electricidad es un documento estratégico que busca garantizar el abastecimiento energético del país en el corto, mediano y largo plazo y que contempla la instalación de 7404 megavatios (MW) adicionales mediante la construcción de 37 nuevas centrales eléctricas, incluyendo proyectos hidroeléctricos, solares, eólicos y de biomasa, tanto públicos como privados. Sin embargo, dice, la ejecución de estos proyectos requiere una inversión estimada de $10446,5 millones hasta 2032, y hasta la fecha, solo se ha incorporado una fracción de la capacidad necesaria, como en el ejemplo anterior de Toachi Pilatón, que tuvo un retraso de varios meses de lo planificado.

Necesidad de diversificar las fuentes de energía

“La crisis energética que afectó a nuestro país desde finales del año 2023 y gran parte del año 2024, puso en evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de generación de electricidad y fortalecer la infraestructura eléctrica con otras fuentes renovables. Aunque las lluvias incrementaron a finales de 2024 e inicios del 2025, permitiendo una mayor generación hidroeléctrica, la situación sigue siendo precaria”, señala Cabrera.

Ecuador amplía negociación con Telefónica para concesión de telefonía móvil Leer más

Por ello, indica, es importante que los proyectos de energías renovables no convencionales

incrementen su participación en el país. Estas son de tipo solar fotovoltaica con una proyección de incremento de 1018 MW (16.1% del total), eólica con 585 MW (9.3 % del total) y de la biomasa con 30 MW (0.5% del total). Estas alternativas, según el Plan Maestro de Electricidad 2023-2032, se verán su implementación desde el año 2026, teniendo en cuenta que no existan retrasos de ninguna índole para su correcta puesta en marcha.

Además, es importante señalar, añade, que la propuesta de incremento en la generación se completa con 4034 MW de generación hidroeléctrica (64% del total), Geotérmica 50 MW (0.8 % del total) y Térmico con 587 MW (9.3 % del total).

“Aunque ambientalmente la energía térmica no es la más viable ya que genera más contaminación que en definitiva acentúa más las épocas de sequía e inundaciones, es la vía económicamente más rentable que nos queda como país; para ello muy importante dar el mantenimiento preventivo y correctivo a las diferentes plantas y seguir el cronograma de implementación de las propuestas de centrales eléctricas del Plan Maestro de Electricidad 2023-2032”, concluye.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!