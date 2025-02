Colombia desmiente a Noboa: niega haber comprado electricidad a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró en una entrevista con TC Televisión el lunes 18 de febrero que la crisis energética que afectó al país ha sido prácticamente superada. En su declaración, Noboa garantizó que no habría apagones durante 2025 y 2026. Además, mencionó que el país ha logrado recuperar 500 megas de generación termoeléctrica, lo que ha estabilizado el sistema nacional de energía.

Correísmo dice que ley de comunicación no es su postura, pese a propuesta de Lasso Leer más

Medidas de estabilización energética

El mandatario también destacó diversas medidas que han contribuido a la recuperación del sector energético, como las obras de mantenimiento realizadas en Pilatón y la contratación de tres barcazas que se activan solo cuando son necesarias, según el contrato suscrito.

Ecuador vendiendo energía a Colombia

Durante la entrevista, Noboa indicó que, debido a la mejora en la salud energética del país, Ecuador incluso había comenzado a vender electricidad a Colombia, país que brindó un apoyo crucial durante la crisis de 2024. "Estamos hasta vendiéndole electricidad a Colombia. Eso la gente no sabe, no entiende. ¿Cómo logramos venderle energía a Colombia? Porque se hizo gestión. Porque se trabajó también en las zonas más difíciles, como el abandono de las termoeléctricas", afirmó el presidente. De acuerdo con Noboa, Ecuador estaba vendiendo 5 gigavatios a Colombia.

Colombia desmiente la venta de electricidad

Sin embargo, el Ministerio de Energía de Colombia desmintió las afirmaciones de Noboa. Fuentes oficiales del ministerio indicaron que Ecuador no ha estado vendiendo electricidad a Colombia desde hace dos años. Según el informe de las autoridades colombianas, durante los últimos seis meses, Colombia ha exportado más de 1.150 GWh de energía, pero no se han registrado transacciones de electricidad programadas desde Ecuador hacia Colombia. A fecha del 11 de febrero, las importaciones de electricidad desde Ecuador hacia Colombia no sumaban ningún gigavatio-hora.

Apagones: Daniel Noboa asegura que Ecuador "estará tranquilo" hasta el 2026 Leer más

Intercambios no programados de electricidad

El Ministerio de Energía de Colombia también explicó que, aunque no existen transacciones programadas, pueden ocurrir intercambios de electricidad no programados debido a la necesidad de mantener la interconexión funcional o cuando hay excedentes de energía en el sistema ecuatoriano. Aclararon que esto no implica una compra directa de electricidad por parte de Colombia. "Eso no quiere decir que compremos", concluyó el Ministerio.

Resumen operativo de las principales variables del SIN para el día 15 de febrero de 2025. pic.twitter.com/OBvLGTNslP — XM SA ESP (@XM_SA_ESP) February 16, 2025

Transacciones energéticas entre Ecuador y Colombia

El Operador del Sistema Interconectado Nacional de Colombia publica diariamente un resumen operativo que muestra las exportaciones e importaciones de energía. En este registro, se observa que el 15 de febrero, Colombia importó 3,65 GWh desde Ecuador. Sin embargo, las autoridades colombianas insisten en que estas importaciones son parte de intercambios operativos y no una compra formal de energía.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO