La gasolina eco plus 89 dejará de venderse desde este 1 de octubre de 2023

La venta de la eco plus 89 inició el pasado 25 de agosto de 2022, en tres provincias del país.

Petroecuador informó este 28 de septiembre de 2023 que finaliza la implementación del plan piloto de la gasolina Ecoplus 89 en Guayas y Esmeraldas, provincias en las que se desarrolla el plan piloto de la venta de este tipo de combustible.

(Le invitamos a leer también: "El barril de petróleo supera los 90 dólares por primera vez en 10 meses")

El precio del combustible Súper y Eco Plus 89 suben en agosto de 2023 Leer más

La petrolera estatal señaló que luego de la conformación de mesas de trabajo conjuntas entre la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Energía y Minas y las comercializadoras privadas, tras cumplirse un año de la implementación del plan piloto de la gasolina Ecoplus 89, se decidió concluir este proyecto y suspender de manera definitiva los despachos desde el Terminal Pascuales y la Refinería Esmeraldas, a partir del 1 de octubre de 2023.

Las estaciones de servicio que aún cuenten con el producto, dijo Petroecuador, podrán comercializarlo al consumidor final hasta agotar stock. Para la ejecución del plan piloto de la gasolina Ecoplus 89, la petrolera pública no realizó inversiones, solo ajustes a la infraestructura existente en el Terminal Pascuales y la Refinería Esmeraldas.

Además, la petrolera estatal señaló que la decisión no afectará al normal abastecimiento de combustibles en el país y continuarán en el mercado las gasolinas Súper Premium 95 con precio liberado actualmente en 4.33 dólares por galón; además de la Extra y Ecopaís, subsidiadas por el Estado ecuatoriano, en 2.40 dólares por galón, así como el diésel en 1,75 dólares por galón.

El expendio de combustible en Cuenca se normaliza tras 4 días de desabastecimiento Leer más

El sector de distribuidores de combustibles había señalado que el plan no tenía futuro por factores como la falta de infraestructura en las estaciones de servicio o que la eco plus 89 debe competir con la eco país subsidiada, que tiene un menor costo. Asimismo, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, había señalado que el proyecto no es viable por la falta de demanda e infraestructura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!