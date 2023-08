El abastecimiento de combustibles a las expendedoras de Cuenca comenzó a normalizarse la mañana de este lunes 28 de agosto del 2023. Fueron cuatro días de falta de carburantes, hecho que preocupó a los usuarios que sin respuesta oficial sufrieron las consecuencia de desabastecimiento.

Así lo informó Carlos Salazar presidente de la Asociación de Gasolineras del Azuay, tras indicar que de manera oficial no existe y no ha existido un pronunciamiento de las autoridades de hidrocarburos sobre el problema surgido, tan solo unos datos proporcionados por la gobernadora del Azuay, Consuelo Orellana, quien explicó que la dinámica de la distribución del combustible a través de tubería hace que se genere el problema, que surge además por los problemas de importación que se originan en el Canal de Panamá. "Se basó en reportes de medios internacionales, donde se señala que decenas de barcos están atascados en ambos lados del canal porque no pueden pasar ante la falta de agua, es lo que se ha dicho", señala Salazar.

Mientras tanto, junto a los surtidores de expendio, desde tempranas horas de es este lunes, se formaron filas largas de vehículos con el fin de tanquear. La entrega era lenta, pero segura, según Esteban Calle, un usuario que llegó a las 06:50 a la gasolinera; y a las 07:45, se retiró con tanque lleno.

De su lado los despachadores afirmaron que el combustible ha llegado, y que las hileras de vehículos que se forman se debe a la incertidumbre de un nuevo desfase en el abastecimiento y otros porque el fin de semana se quedaron sin gasolina, señalaron tras presumir que, hasta el mediodía, se normalizará la entrega.

Sin embargo, para Salazar, presidente de la Asociación de Gasolineras del Azuay, la normalidad no se sabe hasta cuando sea. “No hay un pronunciamiento oficial. Exigimos a las autoridades de Petroecuador que lo hagan, que se garantice que la próxima semana no volvamos a tener inconvenientes”.

“Tienen que entregarnos más combustible para mantener el stock operativo en las estaciones de servicio para que estas no se vuelva a acabar hoy.

EXPRESO consultó a autoridades de Petroecuador sobre este problema, pero aún se espera una respuesta.

