El fideo de trigo compite con el de camote, garbanzo y palmito

La ‘guerra’ de los fideos por ganar mercado ya no es solo por calidad, precio o forma; ahora es con los ingredientes que se elaboran, ya que no solo se hacen con harina de trigo.

En los supermercados de Guayaquil se encuentra pasta elaborada con camote, garbanzo, palmito, fréjol, lenteja, maíz, quinua, etc.

En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las pastas son el tercer producto de mayor presencia en los hogares a nivel nacional, luego del arroz y la papa, y de allí la importancia de analizar las novedades que hay con este producto.

La tendencia de los nuevos fideos se alimenta de clientes que han decidido por voluntad dejar de consumir gluten, por lo que no pueden comer cosas con gluten porque les afecta la salud; por diabéticos que buscan reducir el consumo de carbohidratos. Así explicó a Diario EXPRESO la nutricionista y gerente del Centro de Nutrición & Estética Integral Nutristetik, Andrea Aguirre.

“Son fideos bajos en carbohidratos y no contienen gluten, lo que los hace adecuados para mantener un nivel de azúcar en sangre estable y cumplir con una dieta libre de gluten; por ejemplo, el fideo de palmito, que es bajo de carbohidratos y sin gluten”, agregó Aguirre.

Basta con visitar una de las cadenas de los principales supermercados de la ciudad para visualizar que estos tipos de fideos han ganado espacio en las perchas. La Corporación Favorita, que administra los supermercados Megamaxi y Akí, señaló que la categoría ha evolucionado a diversos ingredientes. Es un nicho en crecimiento donde también se encuentran los fideos con chía o elaborados con arroz; dentro de las pastas alternativas, las que se hacen con arroz son las más vendidas.

Desde hace tres años empecé a comer los fideos que no tienen gluten, en este tiempo bajé 15 kilos y por eso me quedé con esta alternativa que para mí es saludable.

En el recorrido que hizo este Diario, en uno de los comisariatos se encontró a Alessandro Gasparott, italiano que vive en Ecuador hace 13 años y que desde hace tres años por voluntad propia decidió dejar de comer los fideos que tienen gluten. Según él, eso lo ha ayudado a bajar 15 kilos en estos tres años.

Marcas ecuatorianas como Siluet, Oriental y Veggie Deli ofrecen la pasta alternativa.

“Actualmente, en nuestro portafolio contamos con más de cinco tipos de fideos. Conscientes de los nuevos gustos, tendencias y necesidades del consumidor, hemos desarrollado e invertido en la innovación de productos con un enfoque saludable como: fideos de arroz y fideo de camote, diseñados para aquellos que buscan alimentos con fórmulas y credenciales nutritivas y limpias”, manifestó Manuel Zamora, gerente general de Oriental.

Zamora agregó que estos productos cuentan con una fórmula libre de gluten, colesterol, colorantes artificiales y grasas, atributos cada vez más valorados por los consumidores alrededor del mundo, en especial entre los clientes que han optado por llevar dieta keto o vegana.

Los precios de los nuevos fideos van desde 1,58 dólares hasta 4,50 dólares.

En mi caso todavía prefiero la buena pasta que se hace con la harina de trigo. No he probado los otros que se elaboran con otros ingredientes. Me quedo con el fideo tradicional.

Antonino Lombardo



cliente