Feria de empleo atrae a más de 31.000 personas en Panamá

En la feria de empleo de Ciudad de Panamá se ofertaban casi 10.000 plazas de trabajo

Una feria de empleo desarrollada el fin de semana de este 6 de septiembre de 2025 en la Ciudad de Panamá, con la oferta de unas 10.000 plazas, atrajo a más de 31.000 personas. Así lo informó la Alcaldía de la capital del país centroamericano, que según analistas laborales, vive una crisis de empleo con un paro superior al 9 %.

Según datos oficiales, en la feria ‘Empleo 2.0’ se inscribieron 31.733 personas y 77 empresas e instituciones, algunas de ellas públicas.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó la cifra de más “30.000 personas que se registraron” en línea para participar en la feria, ubicada en el nuevo centro de convenciones, a orillas de la entrada del Pacífico del Canal.

“El objetivo aquí es la contratación y de una forma digna”, dijo Mizrachi, quien resaltó la coordinación con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para que participen en la feria varios ministerios, entre ellos el de Trabajo y Salud, a fin de agilizar las contrataciones.

Panamá y el desafío de incrementar el empleo

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, valoró la iniciativa de la alcaldía. Cree que es “necesario que cada una de estas oportunidades” laborales “lleguen a los panameños”.

Panamá enfrenta el reto de generar más y mejor empleo. “Desde el 2012, tanto la generación de empleo formal como los mayores aumentos salariales se han dado en el sector público, financiados con préstamos. Hemos hipotecado nuestra economía para financiar funcionarios e informales”, opinó el especialista René Quevedo.

Las patronales, por su parte, aseveran que urge dar prioridad al empleo. Algo que “solo se logra creando confianza y con acciones tales como la inversión en infraestructura, la diversificación económica, el fomento al emprendimiento; y, sobre todo, apostar a la educación técnica y la formación para el trabajo del presente y del futuro”, indicó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap).

Indicador. La tasa de desocupación en Panamá es del 9,5 % y la de la informalidad llega al 49,3 %, según el Instituto de Estadística y Censo (Inec).

