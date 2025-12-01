FAO alerta de enfermedades animales transfronterizas a nivel global

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió ayer sobre la “amenaza urgente” que suponen las enfermedades animales transfronterizas (TADs), entre ellas la peste porcina africana, que ponen en peligro la seguridad alimentaria.

Estas enfermedades, que son “altamente contagiosas” y cruzan fronteras rápidamente, pueden generar pérdidas anuales de entre 48.000 y 300.000 millones de dólares, según el organismo. ”Los brotes pueden devastar a los pequeños productores, interrumpir el comercio, tensar los presupuestos nacionales, alimentar la resistencia a los antimicrobianos e incluso transmitirse a los humanos”, señaló la FAO en un comunicado, en el que no se cita expresamente el caso de España ni ningún otro país en concreto.

Entre los recientes brotes más importantes, la FAO mencionó la peste porcina africana, que desde 2007 ha afectado a más de 50 países en África, Europa, Asia y América; la fiebre aftosa (FMD), que, aunque endémica en África y el Oriente Próximo, causó un brote significativo en Europa en 2025; y la gripe aviar altamente patógena.La organización agregó que los riesgos asociados con estas enfermedades se ven amplificados por la expansión del comercio global, el aumento de los movimientos de animales y los efectos de la crisis climática.”A medida que animales y humanos viven en mayor proximidad y los movimientos globales aumentan, estas enfermedades se están propagando más rápido: de animal a animal, de granja a granja y de país a país”, se indica en el informe.

El Director General de la FAO, Qu Dongyu, instó a los países miembros a fortalecer las alianzas globales para enfrentar “una de las amenazas más urgentes para la seguridad alimentaria global y la estabilidad económica”.”El coste de la prevención es mucho menor que el coste de la inacción”, afirmó.”Ningún país puede gestionar estas enfermedades solo”, concluyó Qu Dongyu, y añadió: “Este programa es cómo protegemos nuestro ganado, nuestras economías y nuestro futuro compartido”.

España moviliza al ejército

La advertencia se da días después de que España detectara un foco de peste porcina y que ordenar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias española (UME) para luchar contra la enfermedad detectada cerca de Barcelona. “Se desplegarán durante el día de hoy 117 efectivos de la UME en Cataluña, que harán trabajos con drones, desinfección, prospección, búsqueda y retirada de animales”, explicó el responsable regional de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa en Barcelona.

Los militares se sumarán a los 300 agentes catalanes ya desplegados en el Parque Natural de Collserola, en el área metropolitana de Barcelona, desde que el viernes se confirmó que dos jabalíes fallecidos en esta transitada zona boscosa habían dado positivo en peste porcina africana.

¿Qué pasa en Ecuador?

Tras confirmarse los dos casos, los primeros en España desde 1994, las autoridades decretaron la alerta sanitaria y el cierre total de un primer perímetro de bosque de varios kilómetros. El anuncio ha provocado que al menos siete países, entre ellos Argentina, Reino Unido, Colombia y México, bloqueen nuevos certificados sanitarios de exportación para productos de cerdo español. En Ecuador, Agrocalidad anunció un refuerzo inmediato en los controles de aeropuertos, una estrategia urgente para evitar que la enfermedad entre al país y golpee a la industria porcina, vital para miles de familias productoras.

