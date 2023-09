Factura para taxis y eliminación de requisito en cerveza industrial importada

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este 14 de septiembre de 2023 sobre la emisión de cuatro resoluciones, con el fin de mejorar procesos de formalización de contribuyentes y aplicar un control de recaudación más eficiente.

Las resoluciones, firmadas a lo largo de este mes, buscan facilitar la emisión de notas de venta y facturación para el transporte público, agilizar el proceso de devolución de IVA por proyectos con recursos internacionales, eliminar la marcación a la cerveza industrial importada y simplificar y poner nuevos límites para las empresas que deben presentar Informe Integral de Precios de Transferencia (IPT).

Francisco Briones, director del SRI, explicó detalles de los nuevos cambios:

Emisión de notas de venta y facturación para el transporte público

El pasado 5 de septiembre, el SRI emitió una resolución que establece regulaciones para el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes que ejerzan la actividad de transporte comercial en taxis y transporte público intracantonal e intraprovincial en buses.

Briones explica que lo que se ha hecho es dar un aval para que este tipo de negocios, considerados como negocios populares, puedan emitir facturación electrónica.

"Si bien no es obligatorio, es facultativo. Lo que se quiere adecuar esa esa facultad al transporte público, porque a veces los taxistas trabajan con una compañía que les pide o exige una factura y casos similares".

Por otra parte, dice, también se ha cambiado la normativa para que ellos no tengan que emitir notas de venta o facturar por cada operación que hacen. "Que ya no tengan que darle a cada pasajero una nota de venta o factura, sino que puedan consolidar en un solo documento todas sus ventas y operaciones, ya sea que quieran hacerlo diario, semanal, mensual. Algo que la normativa anterior no permitía".

Eliminar la marcación a la cerveza industrial importada

En el país, toda cerveza o bebida alcohólica importada debe cumplir con el requisito de marcación de botellas, como una medida que ayude a impedir el ingreso de contrabando o la evasión de impuestos.

No obstante, el SRI ha establecido que a partir del 01 de octubre de 2023, este requisito no deberá cumplirse con la cerveza industrial importada, debido al bajo o nulo riesgo que existe. Según estudios realizados, para este tipo de cerveza no habría riesgo de contrabando. Todo lo contrario, dice la autoridad, este requisito lo que viene causando es un problema en las tareas de control. "Para las cervezas extranjeras que vienen en sixpack o que llegan encartonadas en Aduanas, el importador estaba obligado a desarmar eso, sacar cada botella o lata y ponerles manualmente un sticker con el código, luego se tenía que volver a armar". Un proceso que no facilita el control ni la desaduanización.

Devolución de IVA por proyectos con recursos internacionales

En una resolución firmada el pasado 1 de septiembre, se busca facilitar el proceso de devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando se contraten servicios, consultoría, beneficios u obras con recursos provenientes de cooperación internacional.

"Lo que se busca es que el proceso sea más rápido y sencillo. Acá se pedía mucha documentación, con formatos del SRI, Cancillería, y muchos requisitos más. Algo que complicaba porque al final del día el trámite para pedir la devolución terminaba siendo un costo y no un beneficio", señala Briones.

Simplificación y nuevos límites para presentar Informe Integral de Precios de Transferencia (IPT)

Esto está relacionado con el control, que se aplica a la presentación del Informe Integral de Precios de Transferencia (IPT) de empresas que tengan operaciones con partes relacionadas en el exterior. Antes el requisito se aplicaba para ventas superiores a $ 15 millones, ahora el umbral se bajó a $ 10 millones.

