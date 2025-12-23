Exportaciones de pitahaya crecieron casi 40 % en diez meses y abren tres mercados

Ecuador exportó $224 millones en pitahaya hasta octubre de 2025, con un crecimiento del 39 % frente a 2024

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó, mediante un comunicado emitido este 23 de diciembre de 2025, que las exportaciones de pitahaya ecuatoriana consolidaron su posicionamiento en los principales mercados internacionales y registraron un crecimiento sostenido durante este año.

Según la cartera de Estado, el desempeño del sector refleja una mayor demanda externa y una estrategia de diversificación de destinos que ha fortalecido la presencia del producto en el comercio global.

Crecimiento en ingresos y volumen exportado

El Ministerio detalló que, solo entre enero y octubre de 2025, Ecuador recaudó $224 millones por concepto de exportaciones de pitahaya. Esta cifra representa un incremento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que equivale a $63 millones adicionales.

En términos de volumen, las exportaciones también mantuvieron una tendencia positiva. Durante el periodo analizado se enviaron 52.853 toneladas al exterior, un aumento del 11 %, es decir, 5.106 toneladas más respecto al año anterior.

Principales destinos de la pitahaya ecuatoriana

Estados Unidos se consolidó como el principal mercado de destino, al concentrar el 74 % del total exportado, equivalente a $166 millones.

En segundo lugar se ubicó la Unión Europea, con ingresos por $34 millones y una participación del

15 %. Dentro de este bloque destacaron los siguientes países:

España: $19 millones, con un crecimiento del 61 %

Países Bajos: $8 millones, con un aumento del 238 %

Francia: $6 millones, con un crecimiento del 147 %

Mercados emergentes con fuerte crecimiento

El informe del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones señala que, además de los mercados tradicionales, otros destinos registraron un crecimiento relevante en la demanda de pitahaya ecuatoriana, consolidando la concentración de las exportaciones en un grupo reducido de países clave.

Canadá ocupó el tercer lugar entre los destinos, con el 4 % de participación y exportaciones por $8 millones.

Hong Kong: ocupó el cuarto puesto entre los destinos, con el 2 % de participación y envíos por $5 millones.

Emiratos Árabes Unidos: se ubicó en el quinto lugar, con el 1 % del total exportado y ventas por $3 millones, destacándose como uno de los mercados de mayor dinamismo, con un crecimiento del 347 %.

En conjunto, estos cinco mercados concentraron el 96 % de las exportaciones de pitahaya ecuatoriana durante el periodo analizado.

La pitahaya ecuatoriana gana espacio en mercados latinoamericanos

Durante 2025, la pitahaya ecuatoriana amplió su presencia en mercados latinoamericanos, una estrategia que contribuyó a fortalecer la diversificación exportadora del producto. Entre los países de la región que se incorporaron como nuevos mercados, se encuentran:

Argentina, con envíos por $987 mil

Guatemala, con exportaciones por $268 mil

Costa Rica, con ventas por $236 mil

Zonas de producción de pitahaya en Ecuador

En el caso de la pitahaya amarilla, la producción se concentra principalmente en Morona Santiago, que aporta el 67 % del total nacional, seguida por Manabí con el 23 % y Cañar con el 5 %.

Por su parte, la pitahaya roja se produce mayoritariamente en Manabí, que concentra el 74 % de la producción, seguida por Guayas con el 12 % y Esmeraldas con el 9 %.

