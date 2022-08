Las exportaciones crecieron 34 % el primer semestre de 2022

Mantiene su ritmo. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), en los primeros seis meses del año, las exportaciones de Ecuador al mundo sumaron $ 16.868 millones, $ 4.282 millones más frente al mismo período del año pasado. Es decir, un crecimiento del 34 %.

De esa cantidad, $ 10. 613 millones corresponden a exportaciones no petroleras y 6,236 a envíos petroleros.

Durante el primer semestre de 2022, la balanza comercial consolida un superávit de $ 2.001 millones, producto de una balanza comercial petrolera favorable en $ 2.481 millones, y una balanza deficitaria de $480 millones en el ámbito no petrolero.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), las exportaciones no petroleras no mineras experimentaron un crecimiento interanual del 24% durante el primer semestre del 2022. En valor exportado, este rubro alcanzó $ 9.162 millones de dólares y representó el 54 % del total de exportaciones.

Las exportaciones de camarón se han incrementado en 71 % hasta el mes de junio de 2022, colocando a este producto como el principal de la canasta no petrolera no minera, asegura Fedexpor. En el caso del banano, se registra una reducción de 6% en el valor exportado. Mientras que las exportaciones de enlatados de pescado y de flores incrementaron su valor exportado en 6% y 4% respectivamente.

En cuanto a mercados, hasta junio, China fue el primer destino para la oferta no petrolera no minera del Ecuador. Durante este periodo, las exportaciones no petroleras no mineras al país asiático crecieron en más del 100 %. Estados Unidos, como segundo destino comercial registró un incremento del 16 % en el mismo periodo. Junto con la Unión Europea, estos destinos sumaron el 66 % de las exportaciones no petroleras no mineras.

Del otro lado, las importaciones registraron un incremento del 41%. Este comportamiento se encuentra explicado principalmente por un incremento en las importaciones de materias primas y combustibles en una magnitud del 38 % y 93 % respectivamente, según Fedexpor.

Mientras que las importaciones no petroleras se incrementaron en 29 %, por un incremento en la importación de materias primas del 38 %, y bienes de capital en 22 %.