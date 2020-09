Estuardo Sánchez: “Jamás nos ha gustado tener el dinero ocioso”

El empresario radicado en Guayaquil, conocido más por su cadena de almacenes Estuardo Sánchez, decidió darle mayor fuerza al área inmobiliaria, que incluye nuevas plazas comerciales.

- Su “aventura” inmobiliaria no es nueva, pero tampoco muy vieja.

- Adquirimos lo que antes era el Club Casa Blanca, en Playas, lo replanteamos y lo relanzamos con Ocean Club, y este relanzamiento implicaba usar parte de esta tierra que estaba alrededor para hacer desarrollo inmobiliario de tipo vacacional; estamos hoy construyendo el quinto edificio en estos 10 años.

La visión para esta nueva era de administración es poder fusionar el negocio de bienes raíces y de promotoría inmobiliaria. “Bajo una misma estructura operativa hemos creado la compañía Innovum”, refuerza el gerente general, José Hidalgo.

- ¿Cuál es la visión de futuro?

- La visión nuestra es desarrollar cuatro nuevos proyectos inmobiliarios al año, que suman $ 45 millones. Una porción la aportan los inversionistas, otra viene de créditos bancarios y otra parte con los pagos que hacen los clientes. Tenemos bienes raíces (terrenos) comprados para inversiones futuras.

- ¿Esta crisis los asusta?

- Esta crisis va a marchitar a muchos, pero es menos crisis cuando de por medio se pone usted una obligación precisa, la cual tiene que cumplir y hacerla cumplir de la gente con la que está trabajando. Si no consigue esta colaboración, simplemente es un mal administrador que no ha logrado que la gente se involucre en el trabajo. Vamos creciendo. Queremos buscar siempre que no nos opaquen las situaciones tanto económicas como de otro tipo; pero no nos agarramos a llorar, no, buscamos fortalecernos poco a poco. Mientras podamos seguir invirtiendo, lo haremos.

- La primera plaza comercial estará en Santo Domingo de los Tsáchilas. ¿Qué plazos se ha puesto?

- Responde su hijo, Juan Xavier Sánchez, vicepresidente de Innovum.

La primera plaza nos puede tomar unos 13 meses, esperamos a fines de este año arrancar con el proceso de venta. Son plazas medianas tendientes a pequeñas, vamos a ubicarlas en ciertos lugares que no son los típicos de Guayaquil, donde podamos tener un ambiente que hoy no hay en otras ciudades más pequeñas. Serán plazas comerciales abiertas.

- ¿Los planes se retrasaron?

- Todo se ha retrasado, pero hemos buscado que el golpe sea menor para que no haya el sufrimiento de quienes trabajan con nosotros y que puedan llevar la comida a sus hogares. El que quiere crecer se esfuerza más. Ahora nos toma más trabajo para tomar decisiones de invertir. Las compañías grandes siempre tienen créditos dentro o fuera con costo financiero mucho más bajo, pero a nosotros nos cuesta un poco más alto, por eso le ponemos más ganas a lo que hacemos.

- Los compradores han cambiado sus preferencias.

- Ahora personalizamos el financiamiento, pero no hemos parado la construcción, seguimos vendiendo departamentos. No cobramos cuotas de entrada en los meses (más críticos) de la COVID. Se reprograman automáticamente al final, sin recargo.