Las estafas camufladas en créditos e inversión no cesan

Más de 17.000 denuncias por estafas en la Fiscalía. La ente de control de bancos enumera 66 entidades no autorizadas

La Superintendencia de Bancos de Ecuador ha identificado, hasta en lo que va de este mes de septiembre, a 66 empresas fantasmas que se autodenominan bancos, cooperativas o entidades financieras y que ofrecen créditos preaprobados e inversiones con altas ganancias. Promesas que terminan en estafas, según han denunciado las víctimas a la institución reguladora de bancos.

“Son entidades que no están regularizadas por ningún organismo de control ni autorizadas para realizar intermediación financiera, y nos hemos enterado de ellas porque la ciudadanía las ha denunciado y tras un proceso de investigación interno, como el seguimiento de lo que realizan a través de las redes sociales”, explica a EXPRESO el subdirector de Reclamos de la Superintendencia de Bancos, Juan Pablo Munizaga Vega.

Para confundir y enganchar a sus víctimas, estas supuestas empresas utilizan nombres similares a bancos conocidos o que impacten, tales como Finanzas del Pacífico; Asobanca Financiera y Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión, según se lee en la lista de las no autorizadas.

Su forma de operar, según explica Munizaga, se da especialmente a través de las redes sociales más usadas, desde Instagram hasta WhatsApp, por donde envían los mensajes asegurando que el usuario cuenta con un crédito aprobado y que para el depósito debe enviar un monto por cargos administrativos. En otros casos, la estafa se da a través de captadoras ilegales de dinero, que invita a invertir en negocios con ganancias rápidas y rentables.

“Suelen comprar base de datos de whatsApp y mandar mensajes indiscriminadamente, hasta que alguien caiga”, indica el vocero.

El año pasado, 2023, la Superintendencia registró un total de 90 de estas empresas fantasmas y en 2022 contabilizó 120 de ellas. Si bien la cifra ha ido reduciéndose, el delito y la cantidad de víctimas sigue siendo alarmante.

Hace falta educación financiera, porque hay personas que son reincidentes Juan Pablo Munizaga Vega



De acuerdo a datos que comparte la Fiscalía General del Estado con este medio, en lo que va de este año se han presentado 17.356 denuncias por estafas, que acoge a estos tipos de modus operandi. Un año antes la cifra fue de 24.262 denuncias y en el 2022 fue de 22.720.

Dentro de las estadísticas de estafa que maneja la Fiscalía, están las denuncias a captadoras ilegales de dinero, que cada año en los últimos 3 años se registran un promedio de 200. El año pasado hubo 194 denuncias de perjudicados por captadoras ilegales y un año antes se registraron 303 casos.

Uno de los denunciantes en este año es José Briones, un abogado guayaquileño quien invirtió $18.000 en un negocio de sueros que le ofreció una supuesta empresa. “Me dijeron que el negocio iba a ser muy rentable. Me dijeron que se usaría el dinero como capital para comprar el producto que luego se revendería en otro mercado a mejor precio. Acepté porque un amigo me convenció, ya que él había invertido”, cuenta el perjudicado a este Diario.

Briones esperó meses por las ganancias que nunca llegaron, así como su inversión de la que nunca le dieron razón. “Perdí la plata y mi amigo se fue del país, él era parte de la falsa empresa”, lamenta.

De acuerdo a los datos de la Fiscalía, estas denuncias se dan especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, con 5.406 y 2.817 denuncias, respectivamente, en lo que va de este año.

Munizaga menciona que para evitar caer en estas tramas, tanto de créditos como de inversiones falsas, los usuarios que reciben mensajes de la oferta deben verificar que la supuesta entidad financiera exista. Y si el nombre de la entidad es de un banco conocido, también deben verificarlo acercándose a una agencia o llamando a la misma.

“Además, el ciudadano tiene que educarse, no puede confiar al 100% en todos los productos que se le ofrece. Desde la Superintendencia realizamos campañas de educación financiera para que la ciudadanía tenga un adecuado manejo de su presupuesto, porque si se maneja bien las finanzas, no se acude a otras instancias”, dice el funcionario de la reguladora de bancos.

La Superintendencia de Bancos también advierte, especialmente a quienes son reincidentes, es decir, que han sido estafados por estas modalidades por más de una ocasión, según las denuncias hechas, es que las entidades financieras autorizadas no piden dinero para dar créditos.

“Las entidades autorizadas realizan un proceso antes de dar el crédito y se manejan por un canal oficial y si hay que firmar documentos le dicen que se acerque a la agencia bancaria, mas no en una cafetería u otro sitio”, detalla.

Entidades

Las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos son 28 a nivel nacional, de las que 24 son privadas y 4 públicas.

No obstante, también desde abril del 2022, a través de un Decreto Ejecutivo, la Superintendencia tomó la competencia de supervisar las entidades no financieras.

Informes



La Superintendencia de Bancos conoce de estas empresas fantasmas tras la denuncia de la ciudadanía y tras una investigación administrativa, por búsqueda en redes sociales. El informe que levanta dicha institución es enviado a la Fiscalía General para que investigue a las supuestas compañías.

Educación



Como parte del plan para frenar la aparición de más empresas no autorizadas que ofrecen créditos y para evitar nuevas víctimas de estafas, el Ministerio de Finanzas anunció que en coordinación con el Ministerio de Educación se trabaja para incluir la educación financiera en la malla curricular escolar.