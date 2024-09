Los constantes ‘alivios financieros’ desnudan a una frágil economía

Empresas y familias que necesitan constantemente ayuda para poder pagar sus deudas. Desde la pandemia de COVID-19, que inició en marzo de 2020, los gobiernos y las entidades que trazan las reglas del juego a bancos y cooperativas han planteado tres “alivios financieros” para los deudores.

Reestructuración y consolidación de deudas, ampliación de plazos para registrar créditos en mora... Son algunas medidas adoptadas para hacer frente a los problemas que tienen las personas y compañías para estar al día en sus préstamos.

Las repetidas ayudas muestran la fragilidad económica del país, según analistas. Cuando el país buscaba recuperarse de la pandemia, llegó la crisis de seguridad, que ha complicado ventas y la operación de negocios, y, como si fuera poco, una crisis energética, que pone más presión al sector productivo.

El último ‘alivio financiero’ se estableció el pasado 30 de agosto de 2024. En términos generales, el mecanismo permite a las entidades financieras refinanciar o reestructurar créditos con saldos vencidos entre el 10 de agosto de 2023 y la fecha de la resolución. Cada entidad evaluará caso por caso los pedidos y estará vigente hasta el 31 de mayo de 2025.

“Estamos viendo que las familias no consiguen trabajo porque no están vendiendo lo mismo. Y eso lo que ha hecho es que las personas no puedan pagar los créditos. La morosidad se ha duplicado, en general, en el sistema financiero”, aseguró Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE).

Para la también subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la medida es necesaria porque la gente lo necesita en un momento en el que las familias, nuevamente, tienen problemas económicos. “Estamos viendo situaciones muy complejas. Incluso la gente se está endeudando para irse (del país)y no está pagando los créditos”, agregó.

Las consecuencias de la medida

La constante reestructuración de créditos fue criticada luego de la pandemia. Incluso, la exsuperintendente de Economía Popular y Solidaria, órgano que vigila las cooperativas de ahorro y crédito, mencionó que se debe ser cuidadoso con este tipo de políticas porque deteriora la cartera de créditos de las entidades.

Para Sonia Zurita, experta en Banca y Evaluación de inversiones y docente de Finanzas y Evaluación de inversiones de Espae Escuela de Negocios de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol). “Envía malas señales a las personas:si tengo problemas alguien me va a ayudar (...) Puede sentar unos precedentes que después puede ser complicado cambiar el comportamiento de la gente”, sostuvo la catedrática universitaria.

Para César Coronel, gerente general de Defensa Deudores, se debe considerar que aceptar la medida será decisión de cada entidad financiera. Además, dijo el abogado, la medida ya está establecida en el Código Monetario y Financiero y la novedad es que ahora las entidades deben condonar los gastos legales y de cobro. Además, también se pueden aplicar períodos de gracia, si el banco y la cooperativa lo deciden. “En el 99 % de los casos, las personas no pagan no porque no quieren, es por su situación económica”, aseguró Coronel.

