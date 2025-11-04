Expreso
PLAN SALUD
Airbus
Una de los aviones de la empresa Airbus.ETIENNE LAURENT/ EFE

España autoriza contratos con Indra y Airbus para el sistema aéreo de combate europeo

El primero de los contratos adjudicado a Indra Sistemas es por un importe de 270 millones de euros

El Consejo de Ministros español dio luz verde este martes 4 de noviembre de 2025 a la firma de dos contratos con las empresas Indra y Airbus para el desarrollo de la parte española del futuro sistema aéreo de combate europeo (FCAS), un proyecto en el que España participa junto con Francia y Alemania, por un importe global de 350 millones de euros.

El primero de los contratos, adjudicado a Indra Sistemas por un importe de 270 millones de euros, tiene por objeto madurar y estructurar capacidades clave en áreas de interés del programa Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS), así como en otras capacidades complementarias necesarias para integrar este sistema europeo con el nacional.

Incluye actividades en diversos ámbitos de desarrollo como plataformas tripuladas, plataformas no tripuladas, aviónica, nube de combate y sensores.

El segundo de los contratos, adjudicado a la UTE formada por Airbus Defence and Space e Indra por 80 millones de euros, tiene como fin el estudio del futuro sistema de combate aéreo europeo dentro de uno de los programas especiales de modernización incluidos en los planes ya existentes del gobierno y que permitirá la realización de las futuras operaciones militares desde el ámbito aeroespacial.

Ambos contratos estarán vigente hasta el 30 de noviembre de 2031, sin posibilidad de prórroga.

