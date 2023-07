El efecto del Fenómeno de El Niño se empieza a sentir en los mercados de mariscos. Esto, pese a que las fuertes lluvias recién llegarán desde diciembre de 2023. Por el calentamiento de las aguas, atunes como la albacora y bonito empiezan a migrar a aguas más frías. El presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y Afines del Ecuador (Conopae), Alfonso Delgado, dijo a EXPRESO que estima que hay una disminución en la pesca de atún de un 40 %.

En un recorrido que realizó este Diario en la Plaza Minorista de Mariscos, mercado de la P, Caraguay y puestos de mariscos de la Huancavilca, al sur, se constató que no todos los comerciantes tenían albacora o bonito. Pese a la menor oferta, los comerciantes aseguran que los precios aún se mantienen. La libra de este tipo de atunes se vendía ayer a $ 3.

Este valor podría empezar a subir en los próximos días, conforme aumente su disponibilidad. Y eso preocupa, porque el atún es el principal ingrediente de varios platos típicos de la Costa, como encebollado, cazuela y bollo. Una afectación de la que se ha advertido, pues este Diario semanas atrás realizó un artículo enfocado en las pérdidas para estos negocios.

Por el contrario, las especies de peces que están económicos son el dorado, cuya libra se vende en $ 1,80 y el picudo (que ha bajado $ 1, se ofrece a $ 6).

“La situación será crítica. Por eso nos hemos reunido para solicitar una cita con la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, para que se empiecen a hacer trabajos de muros, para evitar las inundaciones, porque de pasar esto no se puede llegar hasta la embarcación para salir ni a pescar”, explicó la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador, Gabriela Cruz. Ella destacó que la situación empieza a ser difícil hasta para quienes capturan camarones en el golfo de Guayaquil.

Camarones. En la Caraguay la libra de camarón se ofrece entre 2 y 2,50 dólares, según el porte. Gerardo Menoscal

“Hay una mayor producción de camarones y esto hace que caiga el precio. Antes por una gaveta de 80 libras nos pagaban hasta $ 30, ahora $ 5. Entonces no recuperamos ni lo que gastamos en combustible, que son unos 20 dólares”, aseveró el pescador Julio Quinde.

En los mercados, esta caída del precio del camarón no se siente en todos los puestos de los comerciantes. Hay quienes ofrecen la libra a $ 3. Los más conscientes ofrecen a $ 2 o $ 2,50 la libra del crustáceo de tamaño grande.

Si para el cliente final la situación empieza a ser difícil porque empieza a escasear el atún, no es menor el drama para los pescadores. EXPRESO estuvo también en General Villamil (Playas) registrando el sentir de los pescadores. Ellos saben que todavía no han empezado las fuertes lluvias que suele traer el fenómeno de El Niño, pero recuerdan cómo fue la situación en temporales de años anteriores.

Playas. Un pescador carga la pesca que logró hacer en una jornada de trabajo. Néstor Mendoza

Silvio Tomalá, de 75 años, recordó la crisis que atravesaron los pescadores en 1998. No había pesca, el río de Engabao se desbordó y los dejó aislados del cantón Playas.

Otros pescadores que estuvieron presentes en la entrevista relataron lo crítica que fue la situación años atrás. “Estábamos desesperados, no había luz ni agua, y no sabíamos qué hacer, tanto así que pusimos la cruz de Cristo en la playa, para que la pesca vuelva. Los pescadores de Playas nos traían alimentos, porque la gente estaba desesperada”, narró José Luis Rodríguez, quien anhela que este capítulo de la vida de los pescadores no se repita, porque las pérdidas fueron grandes.

Los pescadores creen que la situación ahora será más crítica. Carlos Jordán, pescador de 78 años de edad, dijo que a él le ha tocado pasar unos tres inviernos muy fuertes.

Destacó que es verdad que la pesca se ausenta en el tiempo que dura el fenómeno, pero actualmente la situación ha empeorado, porque los cauces de los ríos han sido ocupados por viviendas y al no tener su desfogue natural, se desbordan y van arrasando con todo lo que encuentran. Toda esa palizada llega al mar, obstaculiza la navegación y ahuyenta a los pescados.

Necesitamos que las autoridades ya diseñen un plan de ayuda para los pescadores. Gabriela Cruz,



presidenta de Fenacopec

En medio de esta coyuntura, los pescadores ya solicitan que el Gobierno cree un bono de ayuda para ellos. “Así como se ayuda a los campesinos, así quisiéramos que el presidente Guillermo Lasso ayude al pescador artesanal, con un bono para paliar en algo la crisis que se avecina con el evento de El niño”, pidió Alberto Vera, dirigente pesquero.

Los trabajadores empiezan a hacer planes sobre cómo se van a ganar el sustento durante los meses que dure el fenómeno. Cristóbal Guzmán, comerciante de pescado, manifestó que se dedicará a hacer fletes en su vieja camioneta, como opción de trabajo para llevar el pan a su casa.

Exportación La venta de atún y pescado de Ecuador al mundo, en el primer trimestre de 2023, bajó un 33 %. Se vendieron solo $ 85 millones, según Fedexpor.

Pedro Yagual piensa acondicionar su balsa para ofrecer paseos turísticos, mientras que Jorge de la A levantará una tolda en la playa para vender comida.

Si la mayoría busca otro tipo de trabajo, serán menos los que se aventuren a salir a pescar, lo que ya advierte una situación más crítica por la escasez que podría presentarse en los mercados de mariscos.

