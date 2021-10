Lo anhelado llega recién en el noveno mes del año. El mercado laboral que, durante el año pasado registró una drástica caída, a raíz de los efectos de la COVID, ha revertido su curva para entrar a la senda de recuperación. Según el INEC, en septiembre, la tasa de desempleo llegó al 4,9 %, por debajo del 6,2 % de igual mes del 2020. Si bien los resultados alivian, continúan preocupando aún los niveles del subempleo (22,7 %) y el lento ritmo en que avanza la contratación.

Quito, Machala y Cuenca, las ciudades con mayor desempleo en 2021 Leer más

Ayer, Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), atribuyó esta mejora a la reactivación económica, mayormente apalancada por el proceso de vacunación que se dio entre mayo y septiembre. “Hasta mayo teníamos 1 millón de personas vacunadas, pero desde ese mes a septiembre subimos a 10 millones, el 50 % de la población”. Eso, dijo, fue un aliciente para que muchos negocios volvieran a abrir y que más personas puedan trabajar. “Las cifras en ese mismo tiempo muestran un incremento de 275.000 personas con un trabajo adecuado y se tiene una caída del número de desempleos en cerca de 125.000. Entonces, técnicamente hablando es fácil poder deducir que ahí hay una fuerte correlación. ”, explicó.

Aunque hay una mejora, la economía no ha vuelto a ser lo que era en el 2019. Alberto Acosta B.

Analista económico

Este efecto rebote en la economía, dicen los analistas, era lo esperado. Lo preocupante aquí, añade Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de la revista Análisis Semanal, es el ritmo en que avanza la recuperación. “Lo que vemos es que estamos a un ritmo lento, incluso más lento que otros países de la región y mucho de eso tiene que ver con el costo que ha implicado ajustarse a las nuevas realidades. Con la pandemia, muchas empresas tuvieron que achicarse para poder mantenerse, despedir gente pagando altas indemnizaciones, lo que hace que la recuperación de estos negocios no se dé tan rápido”.

Si bien la economía refleja una mejor dinámica que el 2020, esta no ha vuelto a los niveles prepandemia. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), eso podría darse en el 2023. Acortar ese periodo, dice Acosta, dependerá de cuánta inversión se vuelva a inyectar en la economía del país.

Después de 7 meses, el INEC también volvió a presentar cifras trimestrales, que incluyen datos por ciudades. En este informe se cita a Quito como la ciudad más golpeada por el desempleo (11,5 %). En ese orden le sigue Machala, con un 8,1 %; Cuenca, con un 7,6 %; Ambato con un 6,3 % y Guayaquil, con un 4,3 %.

Inseguridad, desempleo y vialidad preocupan a Quito Leer más

Estas cifras trimestrales no pueden compararse con las del año pasado, porque no existe la data. Byron Villacís, exdirector del INEC, cuestiona que la entidad lo atribuya a un cambio de metodologías, cuando ese cambio, aclara, realmente se hizo en el 2019 y no el año pasado. A estas alturas, dice, el país debería tener una referencia integral de lo que sucede en el campo laboral. El especialista enfatiza la situación que se vive en Guayaquil. Aunque hoy demuestre tener la menor tasa de desempleo, está entre las ciudades con mayor subempleo (19,4 %).

PARA SABER MÁS

SUBEMPLEO. Según el INEC, la tasa de empleo adecuado y el subempleo también tuvieron mejoras en septiembre de este año, estas pasaron de 30,8 % a 33,5 % y de 24,4 % a 22,7 %, respectivamente, si se las compara con igual mes del año pasado.

POR CIUDAD. Al estar relacionado al aparato estatal de servicios, Quito sufre las mayores consecuencias de desempleo (11,5 %). El comercio y la actividad industrial, en cambio, permiten a Guayaquil tener una tasa menor (4,3 %) pero con más subempleo (19,4 %).

POR INGRESOS. En septiembre de 2021, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de $ 327,6, mientras que para una mujer con empleo fue de $ 279,1. Cuenca tuvo el salario promedio más alto ($ 318).