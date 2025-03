Empresas dan mayor impulso a mujeres en el campo laboral

El trabajo hecho por mujeres en áreas como la gastronomía, la artesanía, la aeronáutica, la tecnología y los negocios es el foco de varios programas empresariales que buscan dar un impulso a su capacidad en distintos ámbitos.

Latam Ecuador realizó este mes su programa “Mujeres que tocan las nubes”, un encuentro en el que recordó su iniciativa “Sabores que transportan”, que se trata de incluir sabores tradicionales de la gastronomía ecuatoriana en algunos de sus vuelos internacionales, en manos de las chefs Gabriela Cepeda, Carolina Sánchez, Valentina Álvarez, Alejandra Espinoza e Isabella Chiriboga.

Luego presentó el trabajo de un grupo de 32 artesanas del Centro de Bordados de Cuenca, que con sus hábiles manos transforman antiguos uniformes, forros de asientos, cinturones de seguridad y otros materiales de la aerolínea en estuches para pasaportes, monederos, bolsos, juguetes y otros objetos que son parte de la iniciativa “Segundo Vuelo”.

La firma tiene esta iniciativa en Ecuador pero también en otros países como en Perú, en donde más artesanas ponen sus diseños en estos insumos y así se evita que el material en desuso llegue a la basura y más bien se convierta en el orgullo de mujeres como Raquel Lema, quien borda desde que tiene “uso de razón”. Al igual que tejer lana de oveja y paja toquilla, esta es una actividad que aprendió de su madre y ahora es parte de este grupo de mujeres de localidades rurales de la ciudad.

Las más joven tiene cerca de 20 años porque, dice, siempre intentan involucrar a los hijos en las tradiciones. Esta es la primera vez que bordan en material reciclado y ha sido un reto crear una colección de este tipo. Los diseños, dice Lema, se inspiran en la fauna y flora del país y a pesar de que es una tradición, también se capacitan para aprender nuevas puntadas.

Otras aerolíneas como Delta y Aeroméxico han tenido iniciativas similares. La primera incorporó un amenity kit para sus pasajeros Premium Select de la marca Someone Somewhere, elaborada por indígenas de Oaxaca, México, bajo una filosofía de mínimo impacto ambiental y reutilización de materiales. La segunda presentó en octubre de 2024 sus nuevos uniformes cuyos bordados son creaciones de artesanas chiapanecas.

Otra firma reconocida por este tipo de iniciativas es Deprati. Desde el 2014 tiene un programa de capacitación en técnicas de costura dirigido a mujeres que habitan en zonas vulnerables. Este comenzó en Guayaquil pero luego se replicó en otras ciudades como Quito, Manta y Machala. Según la empresa, han participado al menos 1.400 mujeres y se han creado a partir de ellos más de 670 emprendimientos en esta iniciativa.

Emprendedora. Grace Villacreces impulsa su empresa con ayuda del Crédito Mujer, de Banco Pichincha. Leonardo Velasco / Expreso

Apoyo en lo laboral

Las propuestas buscan reinsertar o fortalecer el trabajo de las mujeres, las más afectadas por los niveles de desempleo. A fines de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ella tenían una tasa superior (4,7%) a la de hombres (3,0%).

En el ámbito financiero, entidades como Banco Pichincha también tienen propuestas que motivan el trabajo, desde una perspectiva diferente. Una de ellas es el Crédito Mujer, que busca “facilitar el acceso a productos financieros adaptados, como cuentas de ahorro sin costo, y créditos flexibles, eliminando barreras y simplificando procesos”, a través de su estrategia “Ser impulso mujer”.

Según el banco, en productos financieros destinados a mujeres se han colocado 947 millones de dólares que permitieron el crecimiento de 128 negocios liderados por ellas. Este programa también incluyó capacitación en microfinanzas.

Una de las beneficiarias de ese crédito es Grace Villacreces, propietaria de DJ Power, ina importadora de productos tecnológicos que tiene ambas aristas del negocio: b2b y b2c (transacciones con otras empresas y ventas directas al consumidor).

Villacreces cuenta que ella y su esposo empezaron en el mundo de las ventas desde muy jóvenes con un local en el Centro Histórico de Quito: Sol Naciente. Actualmente, su esposo se dedica a otras cosas y ella decidió emprender con su propia empresa de importación de tecnología desde hace 15 años. “Ha sido hermoso, un reto del día a día. Empecé sin saber prender un computador y ahora sé importar, tratar con personas del exterior”, dice. El camino no ha sido fácil, pues ha pasado también por tiempos de ”desesperación, angustia pero luego vienen los resultados positivos”.

“Es difícil tratar con el personal, la mayoría es hombre y no siempre tiene su apoyo. Competir con monstruos en tecnología a veces es complicado pero me encanta hacerlo”, dice Villacreces. Así es como ha logrado crecer en su negocio y ofrecer tanto al por mayor como en modo retail asistentes de comunicación, routers, extensores, domótica, almacenamiento, laptops, computadoras, parlantes, teclados, mouse, audífonos, impresoras, etc. “Ofrecemos servicio personalizado para que el cliente se lleve lo que necesita”, puntualiza.

