Empresarios piden parar el “apagón industrial” y advierten escasez de productos

Están preocupados. El sector empresarial alerta de los efectos de los cortes de 10 horas en el sector industrial por 15 días, y advierten graves consecuencias.

En rueda de prensa realizada este 7 de octubre de 2024, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), que contó con la participación de todos sus representantes a escala nacional, pidió parar la medida dispuesta por el Operador Nacional de Electricidad-Cenace el fin de semana pasado.

“Esta noticia nos ha impactado profundamente porque afecta a toda la economía formal del Ecuador: la producción, el comercio y la generación de empleo. Seguramente tendrá altos costos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y tememos que esta situación pueda derivar en la escasez de algunos productos básicos”, aseguró María Paz Jervis, presidenta del CEE.

Jervis exhortó al Gobierno a que se suspenda la medida y pidió que se sienten con los representantes empresariales “antes de tomar decisiones tan complejas”. Hemos presentado propuestas que, aunque ya pueden no estar actualizadas, incluyen reformas técnicas y de ley que

“Insistimos en la conformación de un comité de crisis permanente, similar al que se formó durante la pandemia para la vacunación. Creemos que, dado el tamaño de la crisis, este tipo de respuesta es necesaria”agregó Jervis.

Según la representante gremial, el sector empresarial ha colaborado con la autogeneración al máximo de su capacidad, considerando las limitaciones legales. “Es fundamental que se nos permita ser parte activa de las decisiones. Solicitamos un comité de crisis donde el sector privado, las autoridades y los afectados podamos coordinar esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis actual y buscar soluciones estructurales a largo plazo. Esta crisis energética requiere respuestas inmediatas y a futuro, porque no podemos seguir enfrentando este tipo de situaciones todos los años”, agregó.

Los puestos de trabajo, una preocupación

Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), aseguró que parte de la preocupación que tienen es los puestos de trabajo. “Esto se debe a que no se ha consensuado adecuadamente y no se ha comprendido cómo funcionan las diferentes industrias, las cuales no operan de la misma manera. Podríamos clasificar a las industrias en tres grupos y, a partir de ahí, analizar las formas en que cada una puede colaborar”.

La reunión con el Gobierno

El sector empresarial ha sido convocado para una reunión con el ministro de Energía, Antonio Goncalves, para la tarde de este lunes. “No tenemos conocimiento de la presencia del señor presidente de la República en este momento. Independientemente del diálogo con el gobierno, siempre hemos destacado que no tenemos una solución mágica, y sería irresponsable de nuestra parte afirmar lo contrario. Nadie tiene una solución mágica, y tampoco pretendemos que el gobierno la tenga. Sería absurdo caer en una postura política en lugar de una técnica y responsable”, señaló. Jarrín.

“Nuestro llamado es al diálogo permanente. Somos plenamente conscientes de que enfrentamos un problema de orden estructural y climático, que todos los ecuatorianos debemos enfrentar juntos. En ningún momento hemos negado esta realidad. De hecho, como sector empresarial organizado, advertimos sobre esto desde los primeros días de posesión del actual gobierno, ya que veníamos arrastrando este problema”, agregó el titular de la CIG.

