Crisis energética diluye IVA al 15% y ajuste a subsidios

La crisis energética también puede tener repercusiones en las finanzas públicas. Los apagones resultan caros para el Gobierno y pueden diluir la meta de reducir el déficit fiscal para fin de año.

En días pasados, el ministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró que el Gobierno destinará unos 1.400 millones de dólares para la compra y alquiler de generadores de electricidad para hacer frente a la crisis energética. “Estamos gestionando 1.200 megavatios (MW)multiplicado por 1,2 millones de dólares (por el costo de cada MW), estaríamos hablando de 1.400 millones de dólares, tanto en gasto corriente como en gasto de inversión porque las barcazas son renta por año y medio”, dijo el titular de Energía.

Por establecer una comparación, esos 1.400 millones de dólares superan a lo esperado en 2024 por políticas consideradas impopulares por el Gobierno. Daniel Noboa ha tomado medidas fiscales impopulares para hacer frente a la crisis fiscal del país, bajo la justificación de la “guerra interna” contra el crimen organizado.

Una de las acciones más polémicas fue el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. La medida, vigente desde abril del año en curso, prevé dar al fisco 1.071 millones de dólares en 2024.

Asimismo, el Gobierno redujo los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, con la implementación de un esquema de banda de precios y compensación a transportistas como taxistas y propietarios de camionetas que mueven productos. Esa medida, que inició a fines de junio, prevé dejar al fisco unos 300 millones de dólares para 2024.

Es decir, las medidas de ajuste tomadas por Noboa apuntan a unos 1.371 millones de dólares, inferiores a los 1.400 millones que se requiere para hacer frente a los cortes de luz. Esto sin considerar el mayor gasto en subsidios al diésel que deberá hacer frente el Gobierno por el mayor consumo debido a la generación de plantas eléctricas para afrontar los cortes de luz.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, hasta septiembre el país recibió 4.200 millones de dólares por el aumento del IVA, por las autorretenciones del impuesto a la renta, por la remisión tributaria y por las utilidades del Banco Central del Ecuador y las empresas públicas. Ese dinero ha servido para hacer frente al déficit fiscal, únicamente. Incluso no ha quedado para inversión.

“No había otra manera de financiar eso, sino con créditos externos o acumulando atrasos”, agregó.

Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, por ejemplo, si bien el costo de la barcaza no se registra en el gasto del Presupuesto General del Estado, sino en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el impacto estará en los resultados del sector público no financiero. “Aunque no está presupuestado, genera presión indirecta sobre el fisco”, agregó Ortiz.

Otro problema a considerar es el mayor gasto en subsidios en diésel que deberá incurrir el fisco debido a la mayor demanda para encender las plantas generadoras, sobre todo del sector industrial. “Es difícil calcular el número exacto, pero sí hay un impacto que hay que cuantificar bien”, agregó el experto.

