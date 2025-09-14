Empresa retira de Paraguay lotes de jugos envasados no aptos para el consumo

Retiraron del mercado lotes del jugo Watt's de manzana en envase de cartón

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de Paraguay informó sobre el retiro preventivo del mercado de dos lotes de jugos envasados ordenado por la empresa productora, después de que detectara "alteraciones en los parámetros de calidad" que, según la institución, los hacen "no aptos para el consumo".

Te invitamos a leer: Diésel sin subsidio en Ecuador: ahorro millonario y riesgo de inflación

La entidad señaló en un comunicado difundido en X que la compañía Bebidas del Paraguay S.A. notificó la decisión de retirar una parte de la producción de jugos Watt's de manzana de 200 mililitros en envase de cartón, correspondiente a los lotes del 18 y 19 de julio pasado.

El consumo de los productos puede producir "efectos adversos" como molestias, irritación o ardor en la boca, garganta, estómago, advirtió la entidad, que recomendó buscar atención médica en caso de presentar síntomas.

🚨 ALERTA DE PRODUCTO 🚨



La empresa Bebidas del Paraguay S.A. informó el retiro preventivo del jugo Watt’s manzana 200 ml en envase de cartón, correspondiente a los lotes A2 18/05/26 y A2 19/05/26, por alteraciones en los parámetros de calidad que lo hacen no apto para consumo. pic.twitter.com/IS5eRnKxgd — Sedeco Paraguay (@sedecopy) September 11, 2025

RELACIONADAS La compensación por el retiro de subsidio de diésel abarca a expresos escolares

La empresa reportó a la autoridad

China ordena a Xpeng retirar 47.000 coches eléctricos por defecto Leer más

La empresa Bebidas del Paraguay S.A. aseguró en un comunicado que reportó a las autoridades reguladoras acerca de la existencia de los productos afectados.

Bebidas del Paraguay (BDP) nació en 2024 de la integración de Bebidas del Paraguay SA, perteneciente a la multinacional chilena CCU, y de AV SA, del Grupo AJ Vierci, según su página web.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ