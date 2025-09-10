El SRI incauta productos dermatológicos por $ 205.000 en operativos

Durante el segundo cuatrimestre del 2025, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ejecutó operativos de control de sustento documental en establecimientos que comercializan productos dermatológicos y dermocosméticos para el cuidado de la piel y el cabello. Como resultado se procedió con la incautación provisional de la mercadería valorada en aproximadamente $ 205.000.

Los Fedatarios Fiscales realizaron las intervenciones en las ciudades de Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito, con el objetivo de verificar que dichos establecimientos cuenten con la documentación que respalde el origen de dicha mercadería, de acuerdo con lo que exige la normativa vigente.

Estrategia de control basada en riesgos tributarios

El director general del SRI, Damián Larco, indicó que estas acciones se enmarcan en una estrategia de control basada en el análisis de riesgos tributarios, sustentada en labores de campo previo, con las que se identificaron inconsistencias en la comercialización de estos productos. Afirmó que estos análisis permitieron que los Fedatarios Fiscales detecten la venta de artículos sin respaldo documental, sin registro sanitario y en algunos casos, con indicios de falsificación.

Explicó que durante el operativo se verificó que "los productos no contaban con comprobantes de venta, documentos de importación y demás soportes" que acrediten su tenencia legal.

El SRI continuará con operativos a escala nacional, enfocados en combatir la informalidad y verificar el cumplimiento tributario oportuno y veraz y hace un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades competentes denunciando establecimientos que comercialicen productos con registros sanitarios presuntamente falsificados. En particular, pueden reportarse al SRI aquellos casos en los que no se emitan comprobantes de venta o se comercialicen bienes sin sustento documental.

