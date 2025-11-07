Expreso
paro en Cotopaxi
El paro nacional afectó la dinámica de pequeños y grandes negocios.Gloria Taco / Expreso

SRI vuelve a ampliar plazo para la declaración y pago de IVA ¿Hasta cuándo y dónde?

La medida se aplica en tres provincias afectadas por el paro 

  • Redacción Expreso

Con el objetivo de respaldar la actividad económica y facilitar el cumplimiento tributario, el Gobierno Nacional dispuso la ampliación de los plazos para la declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de las Retenciones en la Fuente correspondientes a octubre de 2025. 

Así lo dio a conocer el SRI en un nuevo comunicado, donde especifica que este beneficio será para los contribuyentes de las provincias de Carchi e Imbabura y de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, en Pichincha.

Marcelo Benítez: "Tigo invertirá $350 millones en expansión de red en Ecuador"

La decisión, que antes se había resuelto solo hasta septiembre, se toma por los efectos que en estos lugares dejaron las protestas que, con bloqueo de vías, ocasionaron severas pérdidas económicas al sector productivo.

¿Hasta cuándo se debe cumplir con el trámite?

El SRI estableció que estos contribuyentes podrán presentar sus declaraciones hasta diciembre de 2025, sin generar multas, recargos ni intereses. Esta medida temporal busca aliviar la carga tributaria en zonas que requieren apoyo para reactivarse económicamente.

Los contribuyentes deberán realizar sus declaraciones según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), como se detalla en la siguiente tabla:

El beneficio temporal aplica también para las instituciones del Estado, empresas públicas y contribuyentes especiales de las jurisdicciones mencionadas. El SRI exhorta a los contribuyentes a cumplir oportunamente con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos, para mantener sus actividades en orden y evitar contratiempos. 

