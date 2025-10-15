El Hipermarket Plaza Comercial El Buijo abrirá a finales de octubre

La plaza situada en el kilómetro 9 de la vía a Samborondón contará con 70 locales comerciales y más de 600 parqueos

El Hipermarket Plaza Comercial El Buijo abrirá sus puertas a finales de octubre en el kilómetro 9 de la vía a Samborondón, al norte de la ciudad de Guayaquil.

Se trata de una nueva plaza de 10.000 metros cuadrados que albergará reconocidos supermercados como Mi Comisariato, Ferrisariato, Mi Juguetería y Rio Store y que está situada específicamente en el ingreso a la ciudadela Ciudad Celeste y del Buijo Histórico, un sector y una vía de crecimiento urbanístico del Gran Guayaquil.

El complejo contará además con 70 locales comerciales y 632 parqueos distribuidos en dos niveles garantizando comodidad y accesibilidad para los visitantes, según ha mencionado en un comunicado la Corporación El Rosado, impulsora del hipermercado.

Además de supermecardos, la plaza también contará con una oferta de restaurantes con más de 24 locales, entre los que habrá cafeterías, hamburgueserías, parrillas, comida china, japonesa y típica, además de cadenas exclusivas de renombre internacional como Chili’s, Ihop Express y Carl’s Jr, que debutarán en la zona.

Más servicios en la plaza

A esto se suman servicios complementarios como servicios financieros, farmacias, spa, barbería y espacios de entretenimiento para los más pequeños. Uno de los puntos más innovadores será la llegada del primer drive-thru de Sweet & Coffee en el país.

“Se proyecta como una plaza comercial cómoda y segura, con facilidad de acceso y parqueo, en un ambiente acogedor, acorde al estilo de vida de nuestro público objetivo”, dice el comunicado.

Con esta apertura, Hipermarket Plaza Comercial El Buijo aspira a convertirse en el nuevo punto de encuentro para comprar y compartir entre familia y amigos, en una zona de alta plusvalía.

