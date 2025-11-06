El 'boom' de la IA expandirá el PIB taiwanés casi el 6 % en el 2025

El Instituto de Investigación Económica de Taiwán (TIER), uno de los principales centros de estudios de la isla, pronosticó este jueves 6 de noviembre de 2025 que el PIB local crecerá un 5,94 % en 2025, un salto de 2,92 puntos porcentuales respecto a la medición anterior de julio, gracias al 'boom' de la inteligencia artificial (IA).

El organismo indicó en un comunicado que la economía taiwanesa se expandirá otro 2,6 % en 2026, en línea con la desaceleración del crecimiento global el próximo año.

"Los aranceles estadounidenses seguirán afectando el comercio mundial. No obstante, el rápido desarrollo de la IA continuará generando inversiones globales, de las que Taiwán se beneficiará, aunque la contribución de la inversión privada y de las exportaciones netas será menor debido al alto nivel de comparación del año anterior", señaló el TIER.

El centro explicó que la economía de Taiwán mostró un "desempeño destacado" en 2025, con tasas de crecimiento en los tres primeros trimestres del 5,45 %, 8,01 % y 7,64 % interanual, respectivamente.

"El auge se debió a que los aranceles estadounidenses y la intensa competencia interna en China limitaron las exportaciones tradicionales y la venta de automóviles, mientras que el auge de la inversión en inteligencia artificial en EE.UU. impulsó la inversión en equipos y las exportaciones taiwanesas de productos tecnológicos, convirtiendo al sector tecnológico en el principal motor de crecimiento", indicó el comunicado.

El crecimiento será más alto que Corea del Sur, Hong Kong y Singapur

Estas estimaciones se difunden un día después de que el presidente de Taiwán, William Lai, afirmara que el PIB de la isla podría expandirse más de un 5 % este año, superando los pronósticos actuales de la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas del Gobierno taiwanés (4,45 %).

Este crecimiento será "el más alto" entre los llamados 'cuatro tigres asiáticos' (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) y superior al que registrarán Japón, Estados Unidos, China y el conjunto de la Unión Europea, agregó Lai.

Hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán experimentó una expansión de su PIB del 4,84 % en 2024, más de lo proyectado inicialmente por el Ejecutivo, por el fuerte impulso de las exportaciones.

