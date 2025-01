De ejecutivo top a ‘coaching’ de cuerpo, mente y alma

Ya no recuerda la última vez que se puso traje y corbata. “Creo que fue para un matrimonio”, dice, mientras suelta una contagiosa carcajada. “Ahora me pongo jean y camisa y parece que vistiera frac”. Desde que se lanzó a emprender en su propio centro de bienestar integral, Primal Wellness, en Lumbisí, este quiteño de 1,96 metros de puro corazón, se pasea la mayor parte del tiempo en pantaloneta y, no pocas veces, especialmente cuando sale el sol o hace ejercicio, con su esculpido torso al aire libre.

Recesión o estancamiento, el mayor riesgo del país en 2025 Leer más

Es Esteban Villalba, un hincha confeso ‘enfermo’ del Deportivo Quito, que en el 2020 dio un vuelco total a su vida, al renunciar a una carrera de 20 años en Movistar Ecuador, donde alcanzó puestos de alta dirección, y dedicarse, como menciona, a su propósito: servir y transformar a las personas a través del deporte. Con ese faro en el horizonte, un capital acumulado para la inversión inicial y estudios en coaching ontológico, creyó en su idea y dejó todo atrás. Pero el destino le puso a prueba casi de inmediato. A dos semanas de abrir el local, llegó la pandemia y todo se cerró…

Menos el entusiasmo, fe y absoluta confianza en que su intención de dejar un legado, un granito de arena por un mundo mejor, mediante este emprendimiento, le traería a la larga el beneficio y la alegría que detrás de un escritorio no encontraba. Hoy, a sus 48 años, este padre de dos hijos, y un schnauzer (Angus, como el guitarrista de ACDC) asegura que fue la mejor decisión de su vida.

“Tenía bien ganado un espacio en una empresa multinacional, un buen puesto, una buena pasta (dinero), un buen ambiente laboral y buenos años de experiencia y reconocimiento. Pero ese camino no me resultaba atractivo. Cada día, solo sentía que recibía un llamado de que tenía que hacer algo para aportar positivamente a las personas. Y el deporte es una herramienta súper transformadora. Te desafías, puedes mejorar tu autoestima, lograr cambios físicos, mentales, alcanzar disciplina. En lo emocional, te regula, te libera de tensiones. Y en lo espiritual, la energía cambia respecto a una vida sedentaria”, explica de manera que motiva a ponerse los tenis.

Fitness con propósito, consciente. Eso es Primal. Saltar, correr, empujar, halar, paso de tijera, sentadilla y levantamiento de peso muerto. Esos son los movimientos primarios a través de los cuales se trabaja en el lugar. Desde ese punto, añade Villalba, el arte del coaching adapta las infinitas variaciones del ejercicio a cada persona según su grado de movilidad, fuerza, edad, etc. Allí no hay sobrepoblación de personas, como hámsters en rueda, allí, cada quien tiene su particular entrenamiento y, obvio, coach a la medida.

Hora de expandirse

CNT y Google firman acuerdo para implementar IA en varios servicios a la ciudadanía Leer más

Tras cinco años, Primal ha ido creciendo, sin dejar de tener momentos complejos como el 2024, cuando se redujo el número de alumnos. Hoy, cuenta con alrededor de un centenar de personas, con motivaciones y características diferentes que asisten a encontrar un equilibrio. Las membresías, evidentemente, por su acompañamiento personal, son más costosas que en un gimnasio (entre $ 60 y 90 mensuales). Pero la gente sabe de los resultados y por eso Villalba ya alista la expansión del local y la apertura de un nuevo punto de entrenamiento en Quito. “Muchos se preguntan por qué la gente arranca un año con todas las ganas y al cabo de poco se desanima. La responsabilidad es mucha de los entrenadores o dueños de los centros. Cuando inicia un nuevo año, las personas se plantean metas, tienen necesidades. Hay que saber aprovechar ese impulso que tienen. ¿Cómo? Demostrándoles que tienes una intención real de servirles. El fitness no es solo el cuerpo y el iniciar un año nuevo, es una transformación global de la persona. Todo esto en un ambiente donde se apoyan y se reconocen todo el tiempo. Porque lo que en otros lugares se ve como un logro pequeño, aquí es celebrado”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!