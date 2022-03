El comercio exterior vuelve a estar en aprietos por unas horas por el fallo en el sistema Ecuapass. La Aduana de Ecuador, mediante un comunicado breve, indicó que el servicio de esta herramienta tecnológica estuvo indisponible temporalmente este sábado 19 de marzo de 2022.

El comunicado de la Aduana no da explicación de qué provocó este nuevo fallo, este es el segundo en 32 días, el anterior fue provocado por un incendio que el equipo de climatización. Sin embargo, en una entrevista la directora de la Aduana, Carola Ríos, indicó a este Diario que el sistema Ecuapass estaba obsoleto y que estaban trabajando para actualizarlo. En anterior fallo, que fue en el pasado 16 de febrero, el servicio al comercio exterior tuvo que ser realizado con bolígrafo y papel en la era de la tecnología, lo que provocó pérdidas económicas a las empresas, una cifra que hasta fecha la autoridad no ha revelado. Por ejemplo la carga que no podía salir ni entrar tuvo que pagar un dinero extra.

En febrero hasta existió una reunión con los líderes de los gremios de los sectores productivos para trabajar junto a la autoridad, para evitar que vuelva a existir una paralización del servicio. En ese entonces se declaró al sistema de tecnología, de la Aduana en emergencia.

Sobre la indisponibilidad de servicios aduaneros la autoridad lo anunció antes de las 06:00 y emitió un segundo comunicado a las 11:00 para señalar que ya se había habilitado el sistema Ecuapass; y que una vez restablecido el sistema la entidad hacía todos los esfuerzos necesarios para superar los retrasos ocasionados.