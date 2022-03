La directora de la Aduana, Carola Ríos, explica cómo un cortocircuito, en plena era de conectividad digital, logró frenar el comercio exterior de Ecuador durante 21 horas. Dice que heredó un sistema obsoleto y que por ello ha tenido que declarar una emergencia tecnológica para subsanar un problema del cual, semanas después, asegura desconocer las pérdidas que generó.

- ¿Cómo es posible que se paralizara por 21 horas el comercio exterior?

- Lamentablemente son cosas que se heredan, es un sistema que se implementó en el 2010 y que en 12 años no se le asignaron recursos para mantenimiento y ahora es un sistema casi obsoleto. Entonces, en esta administración la prioridad es el sistema de Ecuapass. Ha tocado hacer cambios al sistema, por ejemplo hubo que poner la reducción arancelaria de 677 partidas, hubo tres veces más transacciones en los últimos meses de 2021 en los couriers que en el resto del año, etc. Todo eso se cargó en un sistema que ya venía teniendo problemas por la falta de mantenimiento.

- ¿Por qué el incidente?

- Fue fortuito, fue un cortocircuito en uno de los aires acondicionados del centro de datos; eso no lo pudimos prever.

- ¿Y el mantenimiento y los técnicos no podían prever que con una sobrecarga de energía esto podía ocurrir?

- No es sencillo prever un cortocircuito dentro del sistema de aire acondicionado cuando se le ha estado dando mantenimiento. El dato es que son equipos del 2010, es como un carro viejo que va al mecánico, sale bien y al dar la vuelta algo nuevo falla. He trabajado desde el inicio para tratar que el sistema esté lo más estable posible.

Contexto El 16 y 17 de febrero de este año, por 21 horas se apagó el sistema de Ecuapass y de la ventanilla única de la Aduana por un cortocircuito en el equipo de climatización. En esos días el comercio exterior no tuvo la agilidad normal y los usuarios cuestionaron la falta de acciones de las autoridades frente a un sistema obsoleto.

- ¿El sistema de climatización cumplió con su vida útil?

- Cumplió su vida útil, se debió hacer las previsiones para hacer la renovación de los equipos en los períodos anteriores.

- ¿Qué obstáculo tuvo usted para no hacerlo cuando asumió el cargo?

- Porque uno no puede cambiar la llanta de un carro cuando está andando, teníamos que estabilizar el sistema para poder hacer el salto tecnológico y eso estaba en curso. Cuando asumimos el centro de datos no tenía monitoreo 24/7, en nombre de la austeridad se había hecho recortes en el personal encargado de ello, en cuanto entramos buscamos los recursos para ello.

- ¿Cuál es la importancia de ese monitoreo?

- Para mantener la estabilidad del sistema y para no tener los riesgos previsibles. Hicimos los mantenimientos pequeños con el presupuesto del 2021. Empezamos una migración del respaldo que estaba en el centro de Manta a Quito. Estábamos en ese proceso y tuvimos que dejarlo en espera para atender el caso fortuito. Estamos trabajando para tener un sistema de primera línea.

- ¿Salieron las exportaciones?

- Hubo que priorizar porque manualmente no es posible hacer más de 2.300 transacciones que se hace con la tecnología.

- En esos días los bananeros indicaron que tuvieron que conectar el contenedor, para que no se dañe la fruta.

- Sí, tuvieron que esperar.

Perfil Carola Ríos es directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Es administradora de empresas con especialización en comercio exterior. Fue presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias de Cuenca y vicepresidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Fue directora y asesora en Corpei.

- Desde la Cámara de Comercio se dijo que hubo mipymes que perdieron el cupo en el avión para exportar.

- No podemos pensar que no hubo afectación. Se priorizó con la carga de camarón, banano, etc. No se puede hacer manualmente lo que se hace con la tecnología; y sí, hubo pérdida de cupos y es la consecuencia de un sistema obsoleto. Lamentablemente sí hubo una afectación al comercio y esperamos, con todas las previsiones que estamos tomando, esto no se repita.

- ¿Hay el dinero ahora?

- Hemos hecho una declaración de emergencia tecnológica, eso nos dio el paraguas jurídico para poder acceder a recursos. Esto es una prioridad y el Gobierno ha ido dando el dinero para estabilizar al sistema, para luego dar el salto tecnológico.

- ¿Cuánto dinero se necesita para mantener el sistema?

- Para cubrir la emergencia son 3,6 millones de dólares. Para hacer el mantenimiento completo, que nos permita dar la estabilidad, son unos 9 millones de dólares y de allí para repotenciar el sistema son alrededor de 25 millones de dólares. De allí se estima que cada año se deben asignar unos 8 millones de dólares para el mantenimiento.

- ¿Cuánto es eso de todo lo que se recauda por el comercio exterior?

- Es como un 2 %.

- Si es posible, ¿por qué no se hizo antes?

- Usted saque sus propias conclusiones.