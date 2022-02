El sistema Ecuapass estuvo intermitente en carnaval

En este feriado de carnaval el sistema de Ecuapass volvió a estar intermitente por varios minutos, se quejaron los usuarios.

El presidente de la Asociación de Agentes Aduaneros, Jorge Luis Avilés, dijo a Diario EXPRESO que esa fue la queja generalizada en el chat del gremio hoy, lunes 28 de febrero.

Explicó que el sistema se va, por minutos regresa y se vuelve a ir, “Ecuapass está intermitente y no podemos hacer las declaraciones aduaneras, no podemos sacar carga porque las garitas no tienen el sistema para otorgar las salidas”, recalcó Avilés.

La situación no es fácil porque se requiere de un servicio 24/7 que permite el movimiento normal en el puerto, pero si no funciona bien el sistema la carga no puede salir ni del buque.

A mediados de febrero el sistema de Ecuapass se paralizó por casi dos días a consecuencia de un incendio en el sistema de climatización, desde ese día el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) trabaja para actualizar el programa, según dijo a este Diario.