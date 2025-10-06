Ecuador y Corea del Sur: productos con cero aranceles que revolucionarán el comercio

El acuerdo SECA entre ambas naciones abre el abanico de la oferta exportable que puede enviarse y recibirse sin impuestos

El Ministro de Producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, junto a delegados de Corea del Sur.

Con la firma del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), entre Ecuador y Corea del Sur, suscrito en septiembre pasado, más de 4.800 productos surcoreanos ingresarán al país con 0 % de arancel; y se permitirá que el 98,8% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese a ese mercado asiático sin impuestos. Esto quiere decir que algunos productos coreanos que se comercializan en Ecuador podrían costar menos que antes.

Pero, ¿cuáles son los productos surcoreanos con cero aranceles en Ecuador?

Dicho acuerdo comercial aún requiere la ratificación de los Parlamentos de ambos países, pero una vez completado ese proceso legislativo, los productos con desgravación inmediata comenzarán a ingresar sin aranceles desde el primer día de vigencia del acuerdo.

¿Cuáles son los productos con desgravación inmediata?

Los productos con desgravación inmediata son la tecnología y la electrónica como teléfonos, componentes industriales, generadores y motores eléctricos.

También llegarán sin aranceles los vehículos para transporte de personas, la maquinaria metalmecánica y herramientas especializadas.

Asimismo, llegarán los instrumentos médicos, medicamentos, productos farmacéuticos; así como productos químicos, polímeros, resinas, aceros laminados; y artículos para el hogar, tales como muebles, textiles sintéticos, papel, cartón, envases plásticos.

Productos con desgravación, pero con plazos de hasta 15 años

Entre los productos surcoreanos que ingresarán a Ecuador con 0 % arancel, pero cuya desgravación progresiva tomará hasta 15 años, están los vehículos como camionetas, SUV e híbridos de marcas como Hyundai Tucson, Kia Stonic y Renault Arkana (este francés, pero ensamblado en Corea del Sur).

Además, están en esta categoría los textiles y confecciones; la madera, los muebles y productos agroalimentarios sensibles.

Productos ecuatorianos que irán sin arancel en un plazo corto

Desde Ecuador, se enviará a Corea del Sur, productos que, en un plazo corto, ingresarán sin arancel. Estos serán: café, cacao, chocolate, banano, camarón y pesca; confites, lácteos, cárnicos, papas congeladas, piña y arándanos.

