Ecuador logra arancel preferencial para el 50 % de exportaciones a EE. UU.

Una de las reuniones que hubo por el Acuerdo de Comercio Recíproco.

Ecuador y los Estados Unidos cerraron un nuevo capítulo en su relación comercial dí atrás. Luego de nueve meses de trabajo técnico y ocho rondas de negociaciones, ambos países concluyeron el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), y prevén firmarlo en las próximas semanas. Así escribió Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción en la red social X.

El ART establece un marco bilateral de cooperación económica y acceso a mercados, marcando un hito en la historia comercial entre Ecuador y los Estados Unidos. Se trata del primer acuerdo bilateral negociado de acceso a mercados entre ambas naciones, lo que lo convierte en un instrumento sin precedentes dentro de su relación económica.

El nuevo acuerdo crea reglas claras en materias clave para el comercio bilateral. Incluye disciplinas sobre barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación y control aduanero, comercio electrónico y tecnología, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual y seguridad económica. Además, contempla mecanismos de cooperación para enfrentar problemáticas como la pesca ilegal y la minería ilícita. También se establecen espacios institucionales de diálogo permanente para profundizar el intercambio comercial y promover inversiones recíprocas.

El acceso al mercado del 50 % de las exportaciones de Ecuador

Uno de los puntos más relevantes es que, una vez entre en vigencia, el ART garantizará acceso arancelario preferencial inmediato para aproximadamente el 50 % de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado estadounidense. Esto fortalecerá la competitividad de productos nacionales y ampliará oportunidades para productores, exportadores y trabajadores.

Hasta el momento en que se escribe esta nota periodística, las autoridades no han dado a conocer oficialmente el listado de los productos ecuatorianos que podrán ingresar al mercado de Estados Unidos. Vale recordar que en noviembre alrededor de 100 productos ya estaban beneficiados con el 0 % de arancel.

Actualmente, las exportaciones de camarón, banano y cacao pagan un 10 % de arancel, mientras que el brócoli enfrenta una tasa del 24,9 %. Ahora resta esperar que las autoridades entreguen más detalles oficiales sobre este acuerdo y se conozca qué tasas arancelarias pagarán los principales productos de exportación del Ecuador y cuáles tendrán preferencia en este nuevo instrumento comercial.

A diferencia de esquemas preferenciales unilaterales del pasado, como el Andean Trade Preference Act (1991) y el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (2002), el ART establece compromisos recíprocos y mayor previsibilidad jurídica para ambas partes, consolidando un marco más estable para el comercio y la inversión.

La conclusión de este acuerdo refleja una política comercial orientada a la integración estratégica con los principales socios del país, fortaleciendo la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la inserción competitiva del Ecuador en el comercio internacional. El Gobierno del presidente Daniel Noboa destacó el ART como un logro trascendental dentro de un marco más amplio de cooperación estratégica con Estados Unidos, en el que este instrumento constituye una pieza fundamental.

Con este paso, Ecuador abre una nueva etapa en su relación comercial con su principal socio extrarregional, apostando por más oportunidades, mayor diversificación y un crecimiento sostenido para su economía.

