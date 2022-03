El ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Pedro Álava, y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Rodolfo Zea Navarro, anunciaron este 30 de marzo de 2022 que Ecuador exportará hasta 104.000 toneladas de arroz a Colombia, durante este año, en dos periodos.

El ministro colombiano Rodolfo Zea informó que en el primer periodo que se efectuará desde el próximo seis de abril hasta junio, se prevé exportar 62.000 toneladas, mientras que las restantes 42.000 toneladas se enviarán entre noviembre y diciembre de este año, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Agricultura.

Zea explicó que las exportaciones del arroz ecuatoriano que se realizarán en el primer semestre del año no interferirán con la producción de su país, dado que la mayor producción se la recoge en el segundo semestre.

Para Jorge Suárez, presidente de la Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas de Santa Lucía y Palestina (Fosag), ya no hay pretexto para que las piladoras de arroz especulen con los precios. "Eso nos ayudaría bastante para sacar el excedente de arroz que ya no hay (...) No hay circulante de arroz, pero me imagino que tienen guardadas las piladoras en sus bodegas".

Suárez señala que la medida permitirá combatir la especulación de precios porque ya no hay justificación para decir que hay excedentes.

“Es un esfuerzo bilateral entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Ecuador para mejorar la producción y la comercialización”, dijo el ministro Álava.