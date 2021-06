Ecuador exporta por primera vez crudo Oriente en buque de alto calado

La estatal Petroecuador realizó este 28 de junio de 2021 la exportación del primer cargamento 1’080.000 barriles de crudo Oriente por el Terminal OCP, para lo cual utilizó la interconexión de los terminales marítimos Balao, Punta Gorda. La operación significará ingresos por más de $ 141 millones para el país.

El concurso internacional de venta Spot, que llevó a cabo la estatal petrolera el pasado 3 de junio, adjudicó a la empresa Petrochina International CO, esta transacción. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, informó en el acto de entrega, que este volumen de crudo se realiza a través del buque de alto calado V.L.C.C. (Very Large Crude Carrier), que por primera vez ingresa al país, acción que fue posible gracias al contrato de Operación suscrito entre EP Petroecuador y OCP Ecuador S.A., el mismo que para el uso de esta interconexión tiene tarifa cero.

“El uso de esta alternativa de exportación abre nuevas oportunidades en el mercado internacional para el crudo ecuatoriano, especialmente en Asia, además de maximizar los ingresos en la comercialización del petróleo y otorgar una alternativa a los compradores para que puedan cargar buques de mayor capacidad, reduciendo sus costos logísticos”, expresó.

En un comunicado, Pablo Luna, principal de Petroecuador, indicó que esta venta no solo le generará al país $ 141’000.000 en ingresos, sino un ahorro de $ 2’160.000 por la exportación a través de la terminal OCP. Esto debido a que “el uso de estas instalaciones no estará sujeto a pago de tarifa. Así mismo, permitirá tener una alternativa adicional al Terminal de Balao para la exportación de crudo y reducirá los tiempos de carga de los buques-tanques, debido a la capacidad de las bombas OCP”, señaló.

Está previsto que la interconexión de terminales incremente la capacidad de carga de 700.000 a 2’000.000 de barriles. Según las cifras de OCP, de 2019 a 2020, el crudo Napo aumentó su exportación hacia China, Chile y Panamá en un 3,52 %, 1,21 % y 9,66 % respectivamente y hoy con la exportación de crudo Oriente podría ampliarse la participación de estos mercados y con ello mejorar el precio de su comercialización al existir más oferentes para el mismo.

La interconexión permite a Petroecuador el uso del Terminal Marítimo de OCP para la recepción, almacenamiento y exportación de crudo en naves más grande, lo que “hace que el crudo nacional sea más competitivo y atractivo hacia el mercado internacional, con la diversificación de clientes y la opción de llegar a destinos más lejanos”, dice la petrolera ecuatoriana.