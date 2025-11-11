Ecuador e Italia impulsan alianza para fortalecer el sector de la construcción

La Cámara de la Construcción de Guayaquil y la Cámara de Comercio Italiana del Ecuador firmaron un convenio

La CCG y la CCIE firmaron un convenio para fortalecer la cooperación técnica entre Ecuador e Italia.

La Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG) y la Cámara de Comercio Italiana del Ecuador (CCIE) sellaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para fortalecer la colaboración entre Ecuador e Italia en materia de construcción sostenible, eficiencia energética y desarrollo urbano.

El convenio fue suscrito el 29 de octubre en el edificio Las Cámaras, en Guayaquil, con la participación del presidente de la CCG, ingeniero Otton Lara Pincay, y del presidente de la CCIE, Fernando Bertero Pachano.

El objetivo de esta alianza es promover el intercambio técnico, institucional y comercial entre los gremios, así como impulsar la transferencia de conocimientos, experiencias y buenas prácticas del sector.

Entre los ejes estratégicos del acuerdo se destacan la economía circular, la domótica, la automatización y las energías limpias. Además, contempla la participación de empresas ecuatorianas en ferias internacionales como CERSAIE (Bolonia), MARMOMAC (Verona) y MIBA (Milán), donde podrán acceder a nuevas oportunidades de vinculación empresarial y tecnológica.

“Este convenio no solo fortalece la cooperación entre cámaras, sino que abre la puerta a una transferencia real de tecnología, conocimiento y oportunidades de inversión que dinamizarán el sector y beneficiarán directamente al país”, señaló el ingeniero Otton Lara Pincay, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil.

Por su parte, Fernando Bertero Pachano, presidente de la Cámara de Comercio Italiana del Ecuador, destacó que esta iniciativa “consolida un espacio de colaboración para atraer inversión, tecnología y conocimiento del ecosistema empresarial italiano, impulsando el desarrollo de proyectos sostenibles y de alto impacto en el país”.

Ecuador e Italia crearán Comité Técnico Bilateral para ejecutar su convenio de cooperación

Como parte de la implementación del convenio, se conformará un Comité Técnico Bilateral encargado de definir planes de acción anuales para materializar los objetivos planteados.

Con esta alianza, la Cámara de la Construcción de Guayaquil reafirma su papel como un actor clave en la articulación de la cooperación público-privada y la proyección internacional del gremio, apostando por una industria más sostenible, innovadora y competitiva.

