Una delincuencia sin freno exige sus ‘pascuas’ al camarón

Los robos y las extorsiones están cercando cada vez más al sector acuícola. Para algunos productores, lo que opera ya no son solo bandas aisladas que buscan llevarse el producto, sino toda una ‘industria del delito’ que se fortalece y apalanca a expensas del sector. Con patrullajes insuficientes y una débil justicia que no ayuda a frenarlos, la rentabilidad de este sector, el de mayor exportación de Ecuador, se sigue debilitando.

En las piscinas camaroneras, dicen productores de El Oro, una de las provincias más afectadas, los asaltos siempre han existido, pero este año, particularmente en diciembre, el incremento de los incidentes y de las pérdidas económicas desvela la fortaleza que estarían teniendo. Hoy los robos y cobros de ‘vacunas’ se dan en cualquier zona y a cualquier hora del día, denuncian los acuicultores, quienes piden no ser identificados por miedo a represalias,.

“Hoy su radio de acción es más amplio y ya no tienen horario. No tienen el más mínimo temor de llegar a las propiedades, capturar al personal, golpearlo, hacerlos trabajar, pescar el producto que se van a llevar, hacerlos cocinar y luego llevarse todo, desde neveras, cocinas y hasta cepillos de dientes”, cuenta a este Diario el dueño de unas 100 hectáreas de una finca acuícola ubicada cerca del archipiélago de Jambelí, uno de los principales blancos de organizaciones delictivas que operan en El Oro, provincia donde se produce más del 40 % del camarón a nivel nacional.

Solo este año, dice él, ya ha sido asaltado ocho veces, lo que le ha representado perder unas 70.000 libras del crustáceo, a un costo de casi $ 100.000. “Pero no es solo perder el producto. Eso significa que este año a mí me queda una deuda por pagar de alimento balanceado de por lo menos 12.000 libras, porque el camarón que se llevan ya fue alimentado. Y a todo esto, ¿qué le digo yo al SRI?”, denuncia indignado.

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) tiene en sus registros el conteo de 71 eventos delictivos suscitados entre 2023 y 2024, con pérdidas que se calculan en casi $ 4 millones. No obstante, desde el propio gremio se aclara que estas cifras, lamentablemente, no reflejan la real dimensión de lo que ocurre en la industria acuícola, porque la mayoría de productores, por miedo, evitan hablar y poner una denuncia.

En estos eventos se incluye el robo que delincuentes, fuertemente armados, realizaron la semana pasada en camaroneras ubicadas en los sectores de Guarumal, Sacamano y El Gajabal del archipiélago, “llevándose alimento balanceado, camarón y una embarcación de propiedad privada. Las pérdidas económicas ascendieron a cerca de 50 mil dólares”, difundió el gremio en un comunicado.

Pero a los asaltos se suman también las ‘vacunas’, las mismas que se han multiplicado en plena época festiva y que se ensañan también con esta provincia. “Cerca del 100 % de los predios camaroneros han sido víctimas de los ‘vacunadores’. Es una extorsión sistemática que obliga a los propietarios a pagar 200 dólares mensuales por predio y 50 dólares adicionales por las embarcaciones que circulan por el archipiélago de Jambelí”, se agrega.

Y de esto también ya están hartos. “Eso es como pagar un sueldo mensual, de diferentes valores. Solo este año, yo he tenido que pagar $ 20.000 en vacunas”, dice un camaronero, sin identificarse, de Santa Rosa.

Control inexistente en fincas acuícolas

EXPRESO intentó tener una versión de la Capitanía de Puerto Bolívar pero, por falta de autorización, sus directivos prefirieron no pronunciarse. No obstante, este Diario pudo conocer los acercamientos que en estos últimos días la Marina ha tenido con productores de esta provincia, encuentros que no han generado resultados positivos hasta el momento.

Los productores camaroneros atribuyen este descontrol a dos causas. Primero está la falta de patrullaje por tierra y mar, para evitar asaltos en las piscinas, gabarras o embarcaciones que llevan camarón. “Desde la Cámara Nacional de Acuacultura hemos constatado que la Marina carece de los recursos económicos necesarios para abastecer de combustible a sus embarcaciones, lo que limita gravemente su capacidad de patrullaje”, sostiene el gremio.

Por otro lado está la ausencia de autoridades que apliquen una real justicia. “Hay autoridades judiciales de buena fe que no pueden hacer su trabajo, muchas veces por temor, pero también hay otras que se han aliado a la delincuencia, lo que impide que esto mejore”, denuncian productores.

De acuerdo con cifras de la CNA, hasta septiembre de este año el país exportó 2.013 millones de libras de camarón. Si bien eso fue un 0,10 % más en volumen, significó para el sector una caída del 7 % en ingresos, debido a la reducción internacional de precios. “Que Ecuador produzca más libras no significa que estemos mejor. No controlar este tema de inseguridad nos puede quebrar”.

Más sobre la inseguridad acuícola

Denuncias. La Policía no tiene un registro exacto sobre el número de robos y extorsiones que se cometen en esta industria. La CNA, si bien intenta llevar un conteo, advierte que sus cifras no recogen la real dimensión del problema, que no se registra únicamente en la provincia de El Oro, sino en otras zonas costeras.

Vacunas. De acuerdo con las investigaciones de la Dirección de Seguridad de la Cámara Nacional de Acuacultura, bandas criminales están obligando a los propietarios a pagar 200 dólares mensuales por predio y 50 dólares adicionales, por las embarcaciones que circulan por el archipiélago de Jambelí.

Exportación. El sector camaronero ecuatoriano prevé cerrar este año con una facturación de 500 millones de dólares menos que en 2023 y divisa un panorama oscuro para el nuevo año, cuando a partir de abril de 2025 tenga que enfrentar el pago de al menos un 2,5 % del ISD por la importación de materia prima.

