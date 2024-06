Expertos: “Para atraer inversión falta la seguridad institucional y unión”

La unión de los gremios es clave para atraer inversiones a Ecuador. El expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel González, reconoció que hace tres años no se hablaba de una visión país.

Te invitamos a leer: Ni zonas desérticas frenan la millonaria inversión en Perú

Desde el punto de vista de González, se ha logrado que el sector empresarial tenga conciencia de la importancia de la unión. Aunque la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, puntualizó que no es necesario que todos estén bajo un solo gremio. “El que no estén todos de acuerdo no significa que no hay conectores para atraer capitales. Aquí cada cámara debe trabajar con acciones puntuales. Por ejemplo, nosotros aportamos con el centro de arbitraje”, manifestó Heller.

También puedes leer: Una ley para el agro y la unión de gremios son claves para el desarrollo de Perú

Otros de los consultados analizó la importancia de seguir una hoja de ruta. Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador, destacó que a pesar de la inestabilidad política que Perú tuvo en los últimos 10 años, su hoja de ruta económica ha sido consistente y eso por los actores de la sociedad civil representados por los gremios, que indiferentemente de su ideología han logrado un consenso.

“Esa hoja de ruta económica ha sido respetada por los distintos gobiernos peruanos y de diferentes ideologías. Y eso, al menos en Ecuador, es lo que ha faltado. Exigimos normas, estabilidad tributaria, seguridad ante la ola de delincuencia; pero a la sociedad civil le ha hecho falta presentar una propuesta para defender su hoja de ruta económica”, dijo Sonnenholzner.

A continuación, las opiniones de varios actores de gremios y de política ecuatoriana, que analizan cómo Ecuador puede atraer más inversión.

Otra opción para leer: Unos 150 hoteleros buscan invertir en la Región de Tumbes

Los protagonistas

Personaje.- Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador. Archivo/Expreso

Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador

Falta apoyo a sectores estratégicos

Perú ha trabajado en sectores estratégicos como la minería, petróleo y gas; en Ecuador esos sectores han tenido incertidumbre. Por ejemplo, inician a explorar y cuando van a iniciar la explotación son expulsados; muchas veces por grupos que se disfrazan de activistas ambientales; porque una vez que los expulsan, esos espacios son ocupados por personas que hacen explotación de minería ilegal y allí ya no hay más protestas. Hay que exigir al Gobierno que defina reglas claras. Además, al negociar una inversión compite con otros países y los inversores también miden la seguridad. Ecuador tiene que reencontrarse con los niveles de seguridad que tenía antes.

Personaje.- Henry Cucalón, exasambleista y exministro de Gobierno. Archivo/Expreso

Henry Cucalón, exasambleista y exministro de Gobierno

El Estado no debe estrangular a la empresa

El principio es la seguridad jurídica. Dos: hay mucho rezago en la Constitución de un modelo estatista que pone al Estado como motor de la economía. Hay que entender que el Estado debe regular, no estrangular el movimiento económico y a las empresas. Vi los artículos de EXPRESO del modelo peruano. Fíjese en la inestabilidad política que ha tenido Perú, que es mayor que la de Ecuador; sin embargo, los modelos y principios de la economía social de los mercados han prevalecido, pese a la inestabilidad. Creo en la inversión nacional y extranjera, creo en la iniciativa privada. En otros países tienen claro que el Estado no está para estrangular a la empresa privada.

Empresaria.- Mónica Heller, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio Archivo/Expreso

Mónica Heller, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio

Las cámaras deben aportar con acciones

Para que Ecuador sea un destino de capitales tiene que haber estabilidad jurídica, un Gobierno abierto a la inversión, un lenguaje que no ahuyente a la inversión, solucionar la crisis energética. La sociedad no debe satanizar la inversión. La academia debe aportar. Los gremios deben viabilizar las inversiones, por ejemplo la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) aporta con el centro de arbitraje. El que no todos estén de acuerdo, no significa que no hay los conectores para atraer capitales. Cada cámara tiene que encontrar cómo aportar. ¿Estamos trabajando en ello? Desde la CCQ y de la Federación Nacional de las Cámaras de Comercio sí lo hacemos.

Empresario.- Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Archivo/Expreso

Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil

Se necesita visión país y la unión

Hace tres años empezamos a trabajar desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, cuando fui presidente, en una visión país, en la unión de los gremios, con la sociedad civil y con la academia, y esto es básico no solo para atraer capitales, sino también para tener más seguridad. Hay que blindarse cuando hay inestabilidad política y para ello debe existir institucionalidad. Es decir que al salir los presidentes no hay cambio de reglas. Para esto se requiere una conciencia de hoja de ruta económica, independientemente si los políticos se pelean. Sin embargo, esto se construye con el tiempo y Ecuador empezó a trabajar en unión, para que no se cambie la hoja de ruta económica.

Empresario.- Daniel Legarda, exministro de Producción. Archivo/Expreso

Daniel Legarda, exministro de producción

Se requiere un conglomerado de instituciones

Se requiere seguridad física y jurídica. En esto no solo debe trabajar el gobierno central, le corresponde a la Asamblea, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sistema de justicia; son un conglomerado de instituciones públicas y privadas. Trabajamos en firmar más acuerdos comerciales, que dan seguridad jurídica, son reglas y compromisos a mediano y largo plazo entre dos países. Son una herramienta importante y necesarias, pero no son suficientes, se requiere de más acciones. La firma de acuerdos han superado los debates ideológicos, por eso se ha seguido las negociaciones. En cuanto a los contratos de inversiones firmadas, algunas son hasta en 25 años.

Academia.- Manuel Herrera, director Académico de Relaciones Interinstitucionales de la UNIR y experto en educación. Cortesía

Manuel Herrera, director académico de Relaciones Interinstitucionales de la UNIR y experto en educación

La academia tiene que aportar con conocimiento e investigaciones

La atracción de inversión extranjera tiene que sustentarse fundamentalmente en dos pilares. En primer lugar, en una seguridad institucional y en segundo lugar en un deseo de caminar hacia perspectivas de futuro que sean positivas. La academia y los gremios productivos son ejes clave para la atracción de inversión extranjera. La academia pues tiene que aportar el conocimiento preciso para que se puedan hacer inversiones que permitan en buena medida formar al capital humano del siglo XXI y las autoridades tienen que dar el respaldo legislativo. Por lo tanto la atracción de inversión extranjera, que al fin y al cabo significa apostar por un país, tiene que conllevar totalmente una complicidad entre la academia que aportará la sabiduría, las capacidades y competencias precisas, los gremios productivos que deben de aportar la fuerza productiva correspondiente y las autoridades la seguridad jurídica e institucional que haga preciso la inversión extranjera, que redundará positivamente en el país, mejorando la calidad de vida y el bienestar.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ