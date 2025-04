Ecuador, en 2 de 10 "prácticas comerciales desleales" identificadas por EE.UU.

Un día después de que Estados Unidos anunciara aranceles recíprocos globales para los países que ponen barreras de entrada a los productos estadounidenses, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó un decálogo de las prácticas comerciales desleales que enfrentan los exportadores estadounidenses.

De ese listado, Ecuador, según la USTR, está incumpliendo con dos. ¿Cuáles son?

Industria camaronera

La industria camaronera de Estados Unidos ha destacado los impactos negativos de las importaciones subsidiadas y de bajo costo de camarones criados en granjas. Entre los países que allí se señalan están Brasil, China, India, Tailandia, Vietnam y Ecuador.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), sostiene, los altos subsidios que permiten a competidores externos vender a bajo costo, hizo que los volúmenes de capturas de camarones de los pescadores estadounidenses cayera de 522 millones de dólares en 2021 a 268 millones de dólares en 2023, una disminución de casi el 50 % en el valor total.

Los reclamos de la industria camaronera estadounidense no son nuevos. La Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarón (ASPA) presentó en octubre de 2023 una petición para que se investigue a Ecuador e Indonesia por supuestas prácticas de dumping; es decir, por introducir su oferta a mercado, a un precio inferior al de sus competidores. No obstante, el Departamento de Comercio de Estados Unidos en octubre de 2024 determinó que no sancionaría al producto ecuatoriano, esto porque "las importaciones de camarones de aguas cálidas congelados (camarones) de Ecuador no se están vendiendo, o no es probable que se vendan, en los Estados Unidos a un precio inferior al justo".

Con el arancel recíproco impuesto ayer por EE.UU., la industria camaronera ecuatoriana tendría que pagar un arancel del 10 %, no obstante, ese valor está por debajo de lo que pagarían sus principales competidores como Vietnam (46 %), Tailandia (36 ), Indonesia (32%) e India (26 %). ¿Qué significa esto? Si las otras naciones tienen una tarifa más alta, esto podría hacer que el crustáceo ecuatoriano siga siendo un poco más atractivo.

bienes remanufacturados

La USTR ha cuestionado también la restricción o prohibición de importación de bienes remanufacturados, lo que restringe el acceso al mercado para los exportadores estadounidenses y al mismo tiempo sofoca los esfuerzos para promover la sustentabilidad al desalentar el comercio de productos como nuevos y eficientes en el uso de los recursos.

Entre los países cuestionados por esta práctica están Brasil, Argentina, Vietnam y Ecuador. El organismo estima que, si se eliminaran estas barreras, las exportaciones estadounidenses aumentarían al menos 18.000 millones de dólares anuales.

