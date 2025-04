Trump impone arancel del 10 %: ¿Cuál es el impacto para Ecuador?

El camarón es el principal producto no petrolero que se venden en Estados Unidos.

En el tablero global del comercio internacional, Ecuador no es una pieza menor como se pensaba. La administración del presidente Donald Trump, incluyó también al país en la lista de naciones, cuyos productos deberán pagar un arancel recíproco mínimo del 10% para ingresar al mercado estadounidense.

La medida, anunciada este 2 de abril de 2025, responde a la política de la Casa Blanca de aplicar aranceles recíprocos, a todos los países que gravan con impuestos a los productos estadounidenses. Según la lista, el arancel del 10 % para Ecuador es el mismo que se aplicará para otros países latinoamericanos como Colombia o Perú o incluso a otros países, como Argentina o El Salvador, con los que Trump ha demostrado tener mayor cercanía. Estos están por debajo del 34 % que ha impuesto a países como China o el 20 % para Europa.

De acuerdo con el gobierno de Trump, la tarifa promedio que Ecuador cobra a los productos de Estados Unidos es del 12 % promedio. Francisco Briones, analista económico y socio de la firma consultora Andersen, señala que imponiendo una tasa del 10 % mínima, lo que busca el país norteamericano es igualar esa barrera de entrada que por años Ecuador le ha venido aplicando. “Uno de los problemas históricos ha sido mantener ese arancel elevado, cuando EE.UU. nos ha estado cobrando 5 % en productos agrícolas y 4,7 % en otro tipo de productos. Considerando eso, sí hay una brecha del 6 puntos porcentuales”, dice el experto.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador (BCE), al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares. Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por valor de 2.737 millones de dólares. Después del petróleo, los productos más exportados desde Ecuador a Estados Unidos en 2024 fueron los camarones (langostinos), con envíos por valor de 1.546 millones de dólares; el banano, con 512 millones de dólares; y el cacao y sus derivados, con 484 millones de dólares.

EXPRESO buscó la reacción del sector camaronero, pero hasta el cierre de esta edición, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) no se pronunció. La Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE), en cambio, calificó la medida como un gran impacto a nivel global; no obstante, José Antonio Hidalgo, su presidente, considera que no afectaría de manera diferenciada la competitividad del banano ecuatoriano frente a sus principales competidores. El banano ecuatoriano tiene arancel 0 %. Sin embargo, la medida es de carácter general y, aunque tiene un impacto, actualmente, tanto Ecuador como Colombia, Guatemala y Costa Rica -nuestros principales competidores en el mercado estadounidense- están sujetos a la misma tarifa mínima del 10%, incluso aquellos países que cuentan con acuerdos comerciales vigentes. En este contexto, todos operamos bajo condiciones arancelarias equiparables”, señaló.

No obstante, añadió, aún el sector está a la espera de la proclamación oficial y detallada de la medida, que definirá su aplicación final no solo para el banano, sino también para otros productos agrícolas considerados.

Igual criterio tiene Briones. “Preliminarmente ese 10 % significa que todo lo que esté por debajo de 10 % subirá al 10 % y todo lo que está en 10 se quedará tal cual. El mismo porcentaje tienen los países latinoamericanos, incluyendo los que tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) como Perú, Colombia, Chile. La pregunta es cómo ellos van a ser tratados”, dijo.

Otra factor que hay que analizar es el arancel que el país norteamericano aplicará a los países que son competidores directos de Ecuador, en productos claves. De tener un arancel mayor al 10 %, puntualiza Briones, eso podría ser una oportunidad.

Citi Research en su primer informe de proyecciones de 2025, analizó ayer el impacto que podría tener la política estadounidense dentro de la región.

“Todos los países de América Latina son vulnerables en mayor o menor medida a la incertidumbre global que viene por las medidas de la administración de Trump”, manifestó en una videoconferencia el economista jefe del Citi Research para América Latina, Ernesto Revilla.

Con el fin de evaluar ese posible impacto, el Citi creó un índice de vulnerabilidad, que ubicó a Ecuador con una puntuación media. Temas como el déficit comercial y las tendencias políticas, dijo, podrían maximizar los efectos. En ese sentido, se comprobó que países como Venezuela y Nicaragua, que guardan distancias políticas con la Casa Blanca, enfrentarán tasas más elevadas, del 15 % y el 18 %, respectivamente.

¿Desde cuándo se aplicarán los aranceles impuestos por Trump?

Según explicaron altos funcionarios estadounidenses, el arancel mínimo del 10 % entrará en vigor el sábado 5 de abril, mientras que la parte adicional que afecta a cada nación comenzará a aplicarse el día 9.

Para imponer estos aranceles, Trump ha declarado una “emergencia nacional” alegando que la situación comercial actual supone un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, detallaron esos funcionarios.

Una medida en pausa

EE.UU. decidió dar un alivio a México y Canadá al prorrogar la pausa que había determinado hace un mes para los productos cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC. El pasado 4 de marzo, Trump impuso aranceles del 25 % a las importaciones de Canadá y México, pero estableció una moratoria de un mes para los productos de esos dos países cubiertos por el acuerdo.

