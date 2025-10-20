Dos nuevas marcas de carros chinas que llegan a Ecuador: ¿Quiénes son Omoda y Jaecoo?

Ambas marcas se alinean con la tendencia creciente en el país hacia la movilidad sostenible

Dos nuevas marcas de automóviles chinos del Grupo Chery han ingresado al mercado ecuatoriano en este 2025. Se trata de Omoda y Jaecoo que traen una propuesta enfocada en tecnología híbrida, diseño moderno y movilidad sostenible.

Ambas marcas pertenecen al Grupo Chery, uno de los fabricantes de automóviles más grandes de China. Su llegada a Ecuador está respaldada por Automotores y Anexos S.A., empresa que también representa a otras marcas como Kia y Renault en el país.

¿Cómo son estas marcas?

La marca Omoda se enfoca en vehículos urbanos con diseño futurista, conectividad avanzada y opciones híbridas y eléctricas.

Por su parte, Jaecoo ofrece modelos más robustos, tipo SUV, pensados para aventura y conducción fuera de carretera, también con tecnología híbrida.

Su llegada a Ecuador está respaldada por Automotores y Anexos S.A., empresa que también representa a otras marcas como Kia y Renault en el país. La meta comercial de la compañía es vender más de 1.000 unidades entre noviembre de 2025 y diciembre de 2026 y abrir cinco puntos de ventas hasta finales del próximo año.

Ambas marcas se alinean con la tendencia creciente en Ecuador hacia la movilidad sostenible. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), las ventas de vehículos eléctricos crecieron un 159% entre enero y agosto de 2025, y los híbridos un 27.4%, por lo que se deduce que, con estas marcas, el sector automotriz busca aprovechar ese impulso con modelos que combinan eficiencia energética y diseño atractivo.

