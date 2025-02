Dos arquitectos empiezan a exportar conocimiento a Reino Unido

Albert Einstein estaba seguro que “Dios no juega a los dados”. Y lo decía para explicar que el azar no existe. Sin embargo, hay historias que parecieran rebatir al genio alemán, por lo sorprendente de cómo se desarrollan. Eso ocurrió con dos jóvenes arquitectos ecuatorianos, que se fueron en el 2015 a Nottingham, Reino Unido, a cursar sus respectivas maestrías. No se conocían y tampoco siguieron las mismas aulas. Mauro Cepeda se marchó a estudiar Tecnologías Sustentables para las Edificaciones y, Santiago Morales, Energías Renovables y Arquitectura.

Por cosas del azar (a riesgo del enojo de Einstein) un día se conocieron y así nació una amistad. Pero, sobre todo, una sociedad. Al concluir sus estudios y regresar al país en el 2016 estaban dispuestos a juntar el hombro y transformar la manera de construir y edificar el Ecuador y el mundo. Crearon en el 2018 ARCH-BIO. “Hacemos arquitectura bioclimatica, pensamos el desarrollo de proyectos desde la bioclimática, para que las personas habiten confortable, eficiente y no solo estéticamente”, dicen.

Desde ese momento hasta hoy, su empresa ha asesorado 176 proyectos de todas las magnitudes. Quizás su apoyo más visible se ha dado en obras como el hotel boutique LeParc, el nuevo campus de Uniandes en Tisaleo o la extensión y el polideportivo de la Universidad de las Américas (UDLA). Pero también los dos profesionales han brindado sus servicios en proyectos en Costa Rica, Egipto y Turquía.

Por todo estos pasos, y dada la importancia que ha adquirido la arquitectura sostenible en el mundo, los dos socios se animaron a competir de tú a tú. Para ello, acaban de expandir su empresa a Londres, donde ya está legalmente constituida bajo el nombre de ARCH-BIO International. En esta primera fase, la operación y desarrollo se la realiza vía remota desde Ecuador, pero desde julio del 2025 ya abrirá oficinas en la capital inglesa. “Hemos establecido que en nuestras operaciones en el Reino Unido y todas las que se abran en otras partes del mundo, al menos el 65% de nuestros colaboradores deberá ser ecuatoriano. El Reino Unido es un mercado estratégico y es una puerta de entrada clave para Europa y Medio Oriente. No es común que una empresa latinoamericana, y menos ecuatoriana, ofrezca servicios especializados en un mercado como el británico. Generalmente es a la inversa. Eso hace que nuestra iniciativa sea innovadora y demuestra que sí tenemos la capacidad de competir, que no solo somos exportadores de productos, sino también de conocimiento, servicios y soluciones”.

El mercado local

Edificio multiusos de Uniandes en el Campus Universitario en Tisaleo. Cortesía.

Aunque abrirse espacio dentro de un mercado ecuatoriano acostumbrado a la arquitectura tradicional ha sido complicado, los dos socios creen que las cosas van cambiando poco a poco. Incluso, la severa crisis energética que el país acaba de atravesar ha movido la perspectiva de muchas personas que ahora buscan proyectos que sean sostenibles. “Hay que aprender a ver la inversión en un proyecto en el largo plazo, en el ciclo de vida útil de la edificación. Un proyecto bioclimático obviamente tiene en un inicio un costo más elevado, porque incorpora mejor calidad de componentes. Pero en el largo plazo, esos componentes, crea eficiencia. Por ejemplo, en un edificio levantado sin criterios de sostenibiidad, el costo de energía para un propietario puede unos 50 o 60 dólares mensuales; pero con criterios de eficiencia, eso baja a 3 o 4. Así de brutal es el impacto sobre el valor económico”.

Actualmente, en el staff de ARCH-BIO trabajan, además de los dos socios, un total de 12 profesionales de altísima calidad quienes, divididos en las áreas de Bioclimática y de Arquitectura llevan adelante los proyectos para los que se les contrata. A ellos se seuman, en fases operativas de obra, en promedio 60 personas más. Y a eso se suma que la empresa mantiene una Fundación Académica, donde una base de 30 profesionales, nacionales e internacionales, comparten sus conocimientos.

