En 2024, los salarios subieron más en la Sierra que en la Costa

PwC Ecuador dio a conocer los resultados de su Encuesta de Recursos Humanos 2024, un estudio que analiza las prioridades, desafíos y estrategias empresariales en un entorno laboral en constante evolución. El informe proporciona información que puede contribuir a la toma de decisiones en un contexto caracterizado por la digitalización, la automatización y la transformación organizacional.

En términos de remuneración, el estudio revela que en 2024 la región Sierra tuvo un incremento salarial promedio del 4.42%, mientras que en la Costa fue del 3.09%. Los meses con mayores ajustes salariales fueron enero y abril. Asimismo, el 84% de las empresas consultadas ofrece beneficios adicionales como horarios flexibles, días libres adicionales, programas de entrenamiento y voluntariado. Respecto a la motivación de los empleados, el 40% prioriza incentivos físicos como seguros médicos y subsidios para gimnasios, mientras que un 37% valora beneficios emocionales y psicológicos. Por otro lado, solo un 3% menciona los incentivos financieros como su principal factor de motivación.

En cuanto a la transformación digital, el informe indica que el 47% de los empleos actuales podrían desaparecer en los próximos 25 años debido a la automatización y digitalización. Esto refuerza la necesidad de que las empresas promuevan estrategias de capacitación y desarrollo de nuevas competencias para sus empleados.

El bienestar laboral también es un aspecto destacado en la investigación. El 85% de las empresas reconoce su relevancia para la productividad, aunque solo el 30% ha implementado estrategias concretas en este ámbito. En relación con el trabajo híbrido, el 64% de las empresas planea mantener este modelo hasta al menos 2025.

La encuesta señala que el 40% de los CEO’s a nivel global considera que sus empresas podrían no ser viables en los próximos 10 años, si mantienen su trayectoria actual. Este dato resalta la importancia de la transformación estratégica, en particular en sectores que aún no han implementado cambios significativos. Además, el 40% de los líderes empresariales indicó que sus organizaciones han incursionado en nuevos sectores en los últimos cinco años como parte de su estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

