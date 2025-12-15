Dole Food Company anuncia la venta de Bananapuerto en $ 75 millones

Este puerto tiene una ubicación estratégica y en el 2025 ha tenido un crecimiento importante con la carga de la naviera MSC

Dole Food Company anunció, este 15 de diciembre de 2025, la venta de su terminal portuaria, Bananapuerto, a Terminal Investment Limited Holding S.A. (TIL), una empresa filial de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC).

Así lo recogen portarles internacionales, como Bakersffield.com, que señalan que la venta podría ascender a los $75 millones. No obstante, la finalización de la operación todavía esta sujeta a la autorización regulatoria de Ecuador.

La operación de Dole en Ecuador está bajo el nombre de Bananapuerto y su empresa Naportec. La multinacional, a través de un comunicado emitido en Irlanda, señala que tras la finalización de la operación de compra, continuará utilizando el puerto, de conformidad con un acuerdo con el comprador, para prestar servicios de terminal portuaria, incluyendo la carga y descarga de contenedores.

Bananapuerto de Guayaquil

Este puerto tiene una ubicación estratégica. Desde el 2025 su movimiento de carga aumentó notablemente, luego de que la naviera MSC trasladará sus operaciones desde Contecon (concesionario del Puerto de Guayaquil) a esta terminal.

Según el portal especializado, Bananexport, en el 2002 fue inaugurado por el fallecido empresario David H. Murdock a un costo aproximado de 30 millones de dólares. Está altamente especializado en el manejo de carga refrigerada (reefers), lo cual es crucial para la exportación de frutas, principalmente banano, y otros productos como camarón, siendo Ecuador el mayor exportador de banano del mundo.

TiL, por su parte, es una de las mayores y más diversificadas empresas operadoras de terminales de contenedores a nivel mundial. Actualmente es filial del grupo Mediterranean Shipping Company (MSC), una de las navieras más grandes del mundo, lo que le otorga una ventaja competitiva significativa al asegurar un volumen constante de tráfico de contenedores.

