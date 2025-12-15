Banco del Litoral creció en el último año, pero sin llegar a cifras antes del COVID

Una controversia política, desatada en redes, sobre las ganancias del Banco del Litoral reveló errores en la lectura de cifras bancarias. El expresidente Rafael Correa afirmó que la entidad ganó millones de dólares, cuando las utilidades fueron $297.000 en 2025, frente a $44.000 del año anterior. Los datos de la Superintendencia de Bancos están expresados en miles de dólares, no en millones.

Alberto Acosta, editor de Análisis semanal, explica que el Banco del Litoral tiene rentabilidad de apenas 2,7% sobre su patrimonio, muy por debajo del promedio del sistema bancario que alcanza 12,6%, por lo cual, se puede considerar que es un banco de rentabilidad baja que ha mejorado este año, pero no se lo puede considerar relevante en el sistema bancario.

Francisco Borja, profesor de economía de la USFQ, menciona que el incremento del 582% en utilidades del Banco del Litoral se debe a que se lo está comparando con el 2024, que fue un año terrible para todos por efecto de los apagones. “Comparar 2024 con 2025 es hacer una mala comparación", explica. En cambio, si se compara con noviembre de 2022, cuando sus utilidades fueron $355.000, y con 2023 que alcanzó los $300.000, entonces se ve el que banco ha perdido tamaño de utilidades.

El caso del Banco del Litoral es particular porque su giro está ligado a las empresas de la familia del presidente Daniel Noboa. Según Borja, el 90% del negocio se realiza a través de las bananeras, “entonces no es de sorprenderse que esté creciendo más que el resto porque ningún otro banco tiene un negocio tan atado a commodities”.

Recuperación del sistema

En general, el sistema bancario muestra recuperación gradual después de las crisis del COVID y de los apagones del año pasado. La rentabilidad promedio alcanzó 12,6% a septiembre de 2025, casi tres puntos por encima del año anterior. Durante el primer semestre, la cartera bancaria creció 10,2% comparado con el mismo período del año anterior, alcanzando $48.116 millones. Los depósitos registraron un crecimiento del 18,1% anual.

Rosa Matilde Guerrero, exdirectora del BID, contextualiza estos resultados y concuerda que venimos de un año negativo. Ella afirma que es normal que la banca tenga un crecimiento positivo, cuando venía de número negativos. El crecimiento de las utilidades, explica, viene porque los bancos están haciendo una mejor gestión de cartera y porque la economía crece positivamente.

Entre otros indicadores técnicos, Guerrero menciona que la morosidad se encuentra en 3,2%, con cobertura a través de provisiones del 209%. La solvencia bancaria se ubica en 14%, muy por encima del 9% requerido por ley.

Además, Guerrero menciona que los ingresos por servicios digitales han aumentado, es decir, el uso de todo tipo de sistema informatizado como cajeros ATM y transferencias.

Acosta advierte que la salud de los bancos se puede ver en su capacidad de otorgar créditos, por lo que necesitan fortalecer su patrimonio a través de utilidades. "Sin patrimonio no puede haber más crédito y aquel crece a través de las utilidades.

La composición de la cartera otorgada por los bancos muestra que el 46,7% corresponde a créditos productivos, mientras que 40% es de consumo. Borja aclara que la colocación en crédito productivo suele ser a grandes empresas con menor riesgo. El crédito de consumo, en cambio, ha logrado crecer porque el costo del fondeo ha bajado en los últimos meses.

Otro aspecto importante para el crédito de consumo es la inclusión financiera. Guerrero señala que tiene cuatro pilares: acceso, uso, educación y protección por el supervisor. Ecuador ha avanzado en acceso, pero no en uso tecnológico. Según el Global Findex del Banco Mundial, publicado en 2024, todavía falta mejorar la calidad de servicios, especialmente comparado con países como Chile, Brasil o México.

Guerrero considera que las utilidades obtenidas deben reinvertirse en mejorar los servicios. Alrededor del mundo, indica Guerrero, la banca ya está usando inteligencia artificial para ofrecer productos focalizados según las necesidades de cada cliente.

Para Borja el gran desafío que tiene la banca en Ecuador no es exceso de crédito sino escasez. Los techos de las tasas de interés limitan la colocación en segmentos más riesgosos como el crédito estudiantil, por lo que el sistema bancario enfrenta el reto de equilibrar rentabilidad con inclusión.

