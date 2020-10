El Directorio del BID definirá este 15 de octubre si Richard Martínez será vicepresidente de la entidad

Para este jueves 15 de octubre de 2020 está definida la fecha de la reunión del Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para definir si el exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez puede ocupar el cargo de vicepresidente de Países del organismo. Así lo informó a EXPRESO la entidad.

Además, en el encuentro también se definirá el vicepresidente de Sectores y Conocimiento, aseguró el BID.

Martínez renunció a la cartera de Economía y Finanzas el pasado 7 de octubre de 2020 y fue reemplazado por Mauricio Pozo en el cargo.

En rueda de prensa, Martínez señaló que explora la posibilidad de ocupar la vicepresidencia de Países del BID, cargo que fue propuesto por el flamante presidente del organismo, Mauricio Claver-Carone.

Sin embargo, dicho nombramiento puede verse truncado por el artículo 142 de la Constitución, el cual señala que las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior, durante los dos siguientes años, no podrán formar parte ni ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

Martínez ha argumentado que el BID "no es un banco si no un organismo de desarrollo" y por lo tanto el artículo de la Carta Magna no puede impedir su designación.

Mientras tanto, en los últimos días, Claver-Carone ha mencionado que los abogados del BID revisan el artículo de la Constitución y miran si es factible que Martínez ocupe el cargo.