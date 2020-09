Dificultades en Delcorp y Ecuagran que se veían venir

Delcorp y Ecuagran son dos antiguas emisoras del Mercado de Valores. La primera inició su participación en el año 2006 y la segunda desde el 2010, pero ambas coincidieron este año en manchar su historial cayendo en default, dentro de un proceso de emisión de obligaciones que solo entre el 2018 y 2019 compromete $ 40 millones. Una consecuencia que, desde los meses más críticos de la pandemia, ya se atribuían a problemas económicos que venían arrastrando desde antes. La Superintendencia no ha confirmado si hasta octubre pasado ambas sociedades estaban intervenidas. Es información reservada, ha reiterado la autoridad.

Las conversaciones con sus inversores por las estrecheces que se venían comenzaron en abril y mayo, pero según Decevale, el ente que custodia los documentos de negociación bursátil, los impagos empezaron en agosto. Han alcanzado un valor de $ 1’052.812, de los cuales, según pudo conocer ayer este Diario, la mayoría (cerca de $ 800.000) se deriva de las sextas emisiones que Delcorp y Ecuagran hicieron ese mismo octubre del año pasado por un total de $ 30 millones. El resto de recursos, explica Ricardo Viteri, gerente de ProspectusLaw C. A., provendría de los incumplimientos que ambas compañías tendrían en otras emisiones que continúan también vigentes.

EN OBSERVACIÓN Summaratings S. A. y Class International pusieron en observación o ‘CW’ la sexta emisión de Delcorp y Ecuagran. Global Rating lo hizo con la quinta emisión de Delcorp.

Viteri es el representante de los obligacionistas que hoy están preocupados por recuperar su dinero. Sus días, cuenta, transcurren entre constantes reuniones para definir las acciones legales que llevarán a cabo, luego de que en asamblea estos hayan decidido declarar el incumplimiento de la emisión. “Esto significa que iniciaremos acciones legales que tendrán las respectivas consecuencias relacionadas al apremio de los activos de las compañías, a la ejecución de garantías respaldadas al monto de emisión colocado... y obviamente fuera de las acciones que pueda adoptar el ente de control y los obligacionistas de manera particular”, señala.

Se trata de la salida más inmediata que han debido tomar, dice, al no tener respuesta de los propietarios y altos ejecutivos de ambas empresas. La última vez que los vieron, sostiene Viteri, fue cuando comparecieron a las asambleas que en abril y mayo convocaron los obligacionistas de las compañías. En ambas reuniones, señala, se decidió aprobar un diferimiento de pagos, luego de la solicitud que hicieron las empresas como ayuda para enfrentar los efectos de la pandemia. No obstante, ya en junio, cuando ProspectusLaw solicitó más información, no hubo respuesta. “En agosto llamamos nuevamente a asamblea. Esperábamos que al menos existiera la presencia de algún delegado, pero lamentablemente no asistieron”.

Ayer, Enrique Xavier Huerta y Enrique Weisson, gerentes generales de Delcorp y Ecuagran respectivamente, vía mensaje telefónico atribuyeron los inconvenientes que atraviesan las empresas a la actual crisis generada por la emergencia sanitaria, y aseguraron estar “trabajando intensamente con nuestros equipos financieros y legales para plantear soluciones adecuadas para todos nuestros inversionistas”.

Viteri confirma que tales acercamientos ya se han dado, pero sin visos de concretar acuerdos, por lo que seguirán con las acciones legales. Radmila Pandzic, gerente del Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S. A., representante de los obligacionistas de la quinta emisión de Delcorp, confirmó igual intento de negociación. El último pago que correspondía a julio, dijo, fue desembolsado. No obstante, el riesgo de impago está latente, pues desde el pasado 2 de septiembre Global Rating decidió poner también a esta emisión “en observación o credit watch”. Las sextas emisiones de Delcorp y Ecuagran están bajo la misma categoría.

La expectativa de los inversores, entre ellos el Banco del IESS (con $ 5 millones), ahora es conocer el estado real de estas compañías. Los incumplimientos de ahora, dicen los calificadores, no son coherentes con la salud que mostraban los balances juramentados. Tampoco con la supuesta inestabilidad económica que ambas firmas venían arrastrando desde mucho antes. La reserva sobre este caso se mantiene, por ello la Superintendencia de Compañías ha preferido no responder si ambas firmas habrían permanecido o no intervenidas hasta octubre del año pasado. Un velo que se habría levantado poco antes de que ambas volvieran a emitir en bolsa.

DOS MILLONES EN FACTURAS VENCEN HOY

Los días pasan y los pagos que ambas empresas deben realizar en el mercado bursátil son mayores. Al cumplimiento de las obligaciones, se suman $ 3,5 millones del pago de facturas comerciales negociables, de los cuales $ 1,7 millones vencen hoy y $ 1,6 millones el 28 de septiembre próximo. Estas fueron colocadas bajo la calificación de Summa Rating.

El aceptante de estas facturas es Fertisoluble, una empresa que tiene a Delcorp como su principal accionista.