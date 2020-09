Delcorp y Ecuagran, aún sin dar la cara a inversionistas

El silencio y las reservas aplicadas al proceso de investigación siguen sembrando incertidumbre. También la desconfianza de si se hallará o no una pronta solución a los pendientes de pago (por más de $ 1 millón) que Delcorp y Ecuagran vienen dejando en el mercado bursátil, tras un proceso de emisión de obligaciones que comprometen recursos por más de $40 millones y que afectan desde ya a inversionistas privados y públicos.

Ecuagran y Delcorp, bajo la lupa por impagos en bolsa Leer más

Enrique Xavier Huerta y Enrique Weisson, gerentes generales de Delcorp y Ecuagran, respectivamente, continúan sin dar un pronunciamiento sobre lo sucedido y, de lo que se sabe, es que este último habría salido ya del país. De ellos no ha habido una respuesta al planteamiento de soluciones, no al menos hacia obligacionistas mayores como el Biess (la entidad ha invertido $ 5 millones), que confiaron en la oferta y decidieron invertir en ambas empresas. Esto pese a que casi ya ha pasado un mes desde que el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) alertó a la Intendencia del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías sobre el default en el que han caído estas compañías guayaquileñas.

Aún se desconoce si ambas firmas están intervenidas. Esa es una información que la Superintendencia por ahora guarda a ‘siete llaves’, pues ambos casos, según respondió a EXPRESO el intendente Carlos Murillo, han empezado a ser investigados y mientras dure este proceso, la reserva deberá mantenerse.

La indagación, sin embargo, se da a la par de las convocatorias que vienen haciendo los representantes de los obligacionistas que, en su momento, fueron nombradas por ambas firmas. La intención es proporcionar la información existente a los tenedores que invirtieron en gran parte de estos títulos valores.

Según la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), en representación de la quinta emisión de Delcorp, actúa Pandzic & Asociados, y a favor de los tenedores de Ecuagran, ProspectusLaw C.A. Ayer, este Diario se comunicó con ambos estudios jurídicos para pedir información sobre el estado de estas emisiones y los alcances que tendrían los incumplimientos de pago y sobre las acciones que al respecto se estarían tomando. De la primera firma, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta; la segunda ofreció una entrevista para hoy.

Este nuevo caso de default genera preocupación en este mercado joven (el año pasado llegó a mover $ 11.796,76 millones en la negociación de títulos valores, una cantidad menor a la que mueven otras bolsas de la región) y que aún se esfuerza por sembrar confianza ante potenciales inversores. La falta de una respuesta, por parte de las autoridades de ambas empresas, ha llevado a que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) comience a analizar acciones legales para recuperar los recursos de los afiliados y jubilados que fueron invertidos. En agosto, ambas empresas dejaron de cancelar al banco cerca de $ 150.000.

Según la BVG, los $ 40 millones se emitieron en mayo y septiembre de 2018 y en octubre del 2019. No obstante, de los títulos que están en poder del Biess, no solo se adquirieron el año pasado. “Tenemos ciertas obligaciones con Ecuagran que desde el 2014 están vigentes porque son emisiones de plazo mediano y largo, y con Delcorp tenemos obligaciones desde el 2015”, explicó Diego Burneo, gerente general del banco público, a este medio.

El Biess, entre los afectados por nuevos impagos en bolsa Leer más

Entrar en mora no es ni será un evento deseado por los partícipes del mercado, explica Ricardo Gallegos, abogado especializado en el mercado de valores. Entre las causas, explica, podrían estar factores económicos como los efectos de una pandemia y, por ello, dice, en primera instancia, no deberían ser considerados por una irregularidad; “por eso, la Ley de Mercado de Valores no considera como un delito estos impagos, sino como infracciones administrativas que sí pueden acarrear sanciones”.

Sin embargo, aclara, que si la Superintendencia dentro de un proceso de investigación llegara a detectar indicios de delitos como falsedad de información o falsedad documental, referidos en el Código Penal, debe notificar del hecho a la Fiscalía General. Antes de eso, el organismo de control está en facultad de intervenir a la compañía y de suspender y cancelar la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores.

LA ACTIVIDAD DE ESTAS COMPAÑÍAS

Delcorp fue constituida en julio de 1993, con el fin de importar y comercializar productos farmacéuticos y fertilizantes agrícolas. Ecuagran nació en 1974, bajo el fin de importar y exportar productos agroindustriales.

SUS ACTIVOS Y GANANCIAS

En el 2019, Delcorp sumó $ 62,9 millones en activos y ganancias netas por más de $ 181.000. Ecuagran, por su parte, registró activos por $ 61,3 millones, mientras que sus utilidades alcanzaron los $ 62.728.

PAGO DE TRIBUTOS

El año pasado, Delcorp canceló más de $ 72.000 por Impuesto a la Renta; no obstante, en los años 2015, 2016 y 2017 no registró pago alguno. Ecuagran, por su parte, desembolsó el año pasado más de $ 159.000.